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核二除役拆廠 萬里建廢棄物貯庫

聯合報／ 記者游明煌郭政芬陳俊智／連線報導
台電核二廠進入除役過渡期間，因應下一階段「拆廠階段」需求，昨在萬里區公所辦說明會。記者游明煌／翻攝
台電核二廠進入除役過渡期間，因應下一階段「拆廠階段」需求，昨在萬里區公所辦說明會。記者游明煌／翻攝

核二廠進入除役過渡期，因應下階段「拆廠」會產生低放射性廢棄物台電昨在萬里區公所辦說明會，規畫增建一座專用貯存庫，約可容納12萬5千桶廢棄物，預計2031年啟用。居民擔心有安全疑慮。台電說，過程會監測輻射，確保不影響民眾與周邊環境。

核二廠包含2部機組，隨1、2號機運轉執照分別於2021年12月27日及2023年3月14日屆滿，已進入除役過渡期。

核二廠除役計畫作業為期25年，前8年「除役過渡階段」；接著12年是「除役拆廠階段」，將拆除反應爐及汽機組件等；「廠址最終狀態偵測階段」需3年，進行廠區環境輻射狀況最終偵測；最後是「廠址復原階段」，要2年拆除剩餘建物，讓土地復原。

台電表示，由於後續除役拆廠時將產生低放射性廢棄物，規畫利用核二廠廠內空間增建一座低放射性廢棄物貯存庫，預計在2031年初啟用，用來暫時容納除役所產生的低放射性廢棄物。

說明會由台電副總經理許永輝主持，不少地方人士出席，認為雖是低放射性廢棄物，但數量這麼多，擔心仍有安全疑慮，要求台電「掛保證」。

在地萬里里里長王傑倫說，居民長期承受核二廠的各項壓力，除役期這麼長，台電口口聲聲是低放射性廢棄物，但貯庫量這麼大，居民還是很擔心，轉運過程如何確保安全最重要；其次，除役期這麼長，不清楚會發生什麼狀況，應有補助款落實到地方協助建設，因為萬里人和蘭嶼所受到的待遇，實在差很多。

台電說，核二廠現有3座低放射性廢棄物貯存庫，已容納運轉期間產生的廢棄物，未來拆廠產生低放射性廢棄物，要利用廠內空間增建一座，約可容納55加侖桶的廢棄物12萬5千桶。

台電指出，除役執行過程將持續監測輻射狀況，確保不影響民眾與周邊環境，請民眾放心；目前已完成場址調查及基本設計工作，將依據「放射性物料管理法」向行政院核能安全委員會申請建照。

國民黨主席朱立倫昨到新竹參加國民黨政策宣講會時說，核電延役是社會非常關心的重點，核三廠最近也要停掉了，台灣整體缺電問題會愈來愈嚴重，藍營提出延役議題，希望民進黨誠心檢討能源政策，不要隨便牽拖。

台電 廢棄物 核二

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核2因應除役拆廠將建低放射性廢棄物貯庫 可存12.5萬桶

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