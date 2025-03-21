「蕉王吳振瑞」英文版 入圍美國Foreword出版獎

台灣作家李旺台小說「蕉王吳振瑞」英文版，近期入圍美國Foreword雜誌獨立出版獎，同時入選「歷史小說獎」及「多元文化小說獎」決選，成為今年台灣文學外譯作品一大焦點，決選結果將於6月揭曉。

「蕉王吳振瑞」取材自1969年高雄青果社冤案，2019年曾獲台灣歷史小說獎，英文版Banana KingNGÔO TSÍN-SUĪ由史天慕翻譯。

根據鏡文學發布新聞稿，李旺台得知入圍消息之後開心不已，他說此書出版後收到許多迴響，有讀者說自己體會到當年台灣人對政治的「怕」，也有人打來長聊書中出現的牛，還有人說看著看著就哭了。

李旺台表示，他寫小說是一心想寫好台灣，寫好台灣人，並讓外國人真實了解台灣，這樣的書寫過程，自己也感到很開心。

李旺台身為蕉農之子，對從小聽到大的「蕉王」傳說充滿好奇，為了撰寫本書，他親自前往東京訪問蕉王吳振瑞本人3天2夜，歷經20年反覆琢磨成書。

故事描述一名出身屏東的農家子弟，赤手空拳將島國種成了金黃色的香蕉王國，卻在占有日本市場90%時，捲入威權時代「皇后」與「太子」之爭，爆出貪污、背信、剝削蕉農嫌疑的「剝蕉案」，吳振瑞遭遇政治清算，從此跌落蕉王王座，淪為檢方和媒體口中的「蕉蟲」。

吳振瑞出獄後，視他為恩人的鄉親們迎他歸來，當時的總統李登輝也派人私下道歉，更有人要為他平反，但年事已高的他決定遠走他鄉，1993年於日本東京過世。

譯者史天慕表示，他希望英語讀者可以透過吳振瑞的故事，近一步了解台灣現代化歷程，隨著時代改變，日治時期和戒嚴時期的故事一個接著一個被看見，這部作品正是很好的例子，完整呈現了一個人物如何起高樓，最終在威權下塌了樓。史天慕認為，這個故事能跨越時代，面對現在全球政治情勢，能為讀者帶來省思。

繼「蕉王吳振瑞」，李旺台受客委會邀請參與「客語文學作家創作計畫」，將再度與鏡文學合作，以客語創作短篇小說集，李旺台將以早年客家農村生活和當代客家故事為基礎，挑戰以大量客語書寫，預計於明年出版。