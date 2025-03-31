基隆城隍廟人行地下道華麗變身「永續的光盒子」 開創公私協力新典範

基隆城隍廟地下道華麗變身，為落實與環境共好的永續價值，地下道出入口美化工程特別選用具回收價值且透光性極佳的玻璃磚。 圖／基隆市政府

基隆市政府推動城市美化，攜手國泰世華銀行重新打造忠一孝二路口人行地下道出入口，歷經兩年多的規劃與施工，終於在114年農曆年後正式完工，3月7日由市長謝國樑、副市長邱佩琳以及國泰世華銀行總經理李偉正等人一齊揭幕啟用，開啟基隆市景觀改造的新里程碑，謝國樑表示，將持續推動忠一路既有建築重塑計畫，為基隆市容再添新意。

基隆市政府攜手國泰世華銀行重新打造忠一孝二路口人行地下道出入口，提升城市景觀美化，市長謝國樑與國泰世華銀行總經理李偉正等人一齊揭幕啟用。 圖／基隆市政府

公私協力，共創城市美化新典範

基隆市長謝國樑表示，他自上任以來便戮力引進民間活力，並由副市長邱佩琳代表市府與國泰世華銀行進行洽商，雙方決議針對基隆市區的重要通道「城隍廟孝二路地下道」進行全面美化。城隍廟地下道是旅客往來車站與廟口的重要節點，感謝國泰世華銀行在總經理李偉正率領之下，出資協助美化城隍廟人行地下道出入口，為民眾提供友善安全的通行空間。

半半施工，克服天候挑戰

為推動這項地下道出入口美化工程，市府與國泰世華銀行自112年便開始合作籌備，其間歷經預算推動、規劃設計、安全評估，於113年第2季正式開始施工，並考量到地下道用路人數眾多，為了維持正常通行，採取「半半施工」的方式，亦即不封閉地下道，而是設立圍籬並保留部分通道，儘管工期因此延長，但減少影響民眾因交通中斷而產生的不便。

然而，113年10月基隆遭遇78年來最大日雨量的颱風，且該年從7月到10月初，颱風侵襲不斷，長達四個月的颱風季，導致施工區域長期滲水，地下道鋼構鏽蝕，施工被迫停工32個工作天進行安全評估，直到該年11月21日才重新開工，歷時兩年，終於在今(114)年農曆年後正式完工，將這座最美的地下道呈現在市民眼前。

打造「永續的光盒子」，展現城市美學

副市長邱佩琳表示，城隍廟人行地下道出入口作為忠一路舊建築市容觀瞻重塑的示範起點，為基隆港口門戶重要意象，美化工程的設計策略以基隆市海洋廣場為核心，透過色彩與材質的整合，串聯擁有百年歷史的護國城隍廟與對向的現代建築，以兩種不同設計語彙的玻璃磚與紅磚，打造「永續的光盒子」，結合廟埕文化與現代建物，輔以照明設計，使該區域日夜皆能與廟埕及海港相互融合，形成獨特的城市景觀。

副市長邱佩琳表示，城隍廟人行地下道出入口作為忠一路舊建築市容觀瞻重塑的示範起點。 圖／基隆市政府

為落實與環境共好的永續價值，地下道出入口美化工程特別選用具回收價值且透光性極佳的玻璃磚，再造城隍廟人行地下道兩側出入口，除能夠在日間引入柔和的自然光源，同時亦能協助調節場域溫度，進一步提升能源使用的效益。為使街廓景觀更具一致性，緊鄰地下道出入口的銀行所在地建物立面，也將以相同的設計理念進行翻新。

國泰世華銀行在基隆深耕17年，秉持社會責任精神，總經理李偉正指出，城隍廟人行地下道與國泰世華銀行基隆分行有非常深的淵源，也是分行客戶、基隆市民以及國內外來到基隆觀光旅客的必經之道，國泰世華很榮幸認養這座地下道，讓鄰近景觀更加完美，也希望大家經過時多看幾眼，相信可以體會到市府的用心。

基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳以及國泰世華銀行總經理李偉正等人一齊揭幕啟用，開啟基隆市景觀改造的新里程碑。 圖／基隆市政府

基隆市政府與優質企業攜手合作，在海洋廣場港口重要節點塑造港城建築美學，結合都市再生與永續發展理念，推動新基隆的城市品牌建構，實踐政府與民間企業共同推動城市永續發展的願景。

從112年規劃至114年正式完工，歷經多次討論、颱風挑戰與細部調整，基隆城隍廟孝二路地下道美化工程不僅展現了企業與政府攜手合作的成果，更為基隆市注入全新活力。未來，這座「永續的光盒子」將成為基隆港口的重要景觀地標，為城市美學與環境永續發展樹立典範。

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