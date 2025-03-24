基隆近十年最大民間投資 統一大智通帶來400個就業機會

基隆市長謝國樑表示，成功招商統一集團進駐基隆只是一個其中案例，未來市府將持續努力引進更多產業。 圖／基隆市政府

基隆市迎來近十年來最大規模的民間投資！統一企業集團斥資近40億元，於基隆市安樂區基金一路興建「大智通物流中心」，並於2月27日舉行盛大的開工動土典禮。市長謝國樑與秘書長方定安親自出席，不僅感謝統一集團選擇基隆作為投資據點，更期許該項目在完工後能夠帶動地方經濟發展，並創造大量就業機會，為基隆市注入新的產業動能。

統一集團投資基隆 帶動經濟與就業成長

謝國樑表示，大智通物流中心的投資金額接近40億元，是基隆近十年來最大的民間投資案。市府積極爭取此項目的落地，期望能夠優先聘用基隆市民，增加本地就業機會，進一步提升市民的經濟收入與生活品質。他也強調，物流業在現代社會中扮演至關重要的角色，不僅影響民眾的購物便利性，更是支撐整體商業活動的重要基礎設施。因此，大智通物流中心的進駐，將為基隆帶來長遠的經濟效益，也有助於改善周邊產業環境，促進整體城市發展。

統一集團基隆大智通物流中心舉行開工動土典禮，市長謝國樑率秘書長方定安出席。 圖／基隆市政府

市府積極招商 吸引企業投資基隆

謝國樑自上任以來，便積極推動招商引資，致力於提升基隆的投資環境，簡化行政流程，加快企業落地的速度。他強調，統一集團選擇基隆作為物流中心的設置點，正是市府招商策略成功的案例之一，未來將持續努力，引進更多產業與企業，促進地方經濟成長，為基隆創造更多產值與就業機會。

市府秘書長方定安補充，市府團隊在謝國樑的領導下，近年來透過簡政便民的方式，吸引更多民間企業前來基隆投資，改善當地的就業環境。他指出，統一企業大智通物流中心投資案，正是近期招商成果的最佳展現。隨著此類大型企業的進駐，基隆的產業發展將邁向新的階段，也為市民帶來更穩定的就業機會。

大智通物流中心 預計創造400個工作機會統一企業集團大智通物流中心選址於基隆市安樂區基金一路，基地面積達4449坪，規劃興建地下1層、地上5層、屋突2層的建築，總樓地板面積高達1萬4859坪，另設有2245坪的太陽能棚架，總面積達17104坪，投資總額包含土地、建築與設備，約為38億元。

該中心建置完成後，預計可提供350至400個工作機會，並計畫於2027年第2季正式啟用。未來，這座物流中心將肩負起電子商務物流配送的重要任務，涵蓋雙北、基隆、花蓮等地區，成為北部關鍵的物流樞紐，進一步提升物流效率與配送能力。

基隆市長謝國樑(右一)期許這項近10年基隆市最大的民間投資案完工後，能夠帶動地方發展並且提供更多就業機會。 圖／基隆市政府

打造北部重要物流基地 帶動區域發展

統一集團表示，這塊土地經過購置與規劃後，成功申請設置物流中心，未來可望創造超過350個就業機會，對當地勞動市場產生積極影響。該物流中心的地理位置優越，交通便利，適合作為雙北、基隆及花蓮等地區的物流配送樞紐，提升電子商務的運作效率，進一步促進區域產業發展。

基隆市政府對於這項投資案寄予厚望，並承諾將提供各項行政協助，確保大智通物流中心順利建設與營運。市府也將持續推動產業升級與招商政策，吸引更多企業投資基隆，促進當地經濟發展，讓基隆成為宜居、宜業的現代化城市。

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