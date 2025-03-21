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核2因應除役拆廠將建低放射性廢棄物貯庫 可存12.5萬桶

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
台電核二廠進入除役過渡期間，因應下一階段「拆廠階段」需求，今在萬里區公所辦公開說明會。記者游明煌／翻攝
台電核二廠進入除役過渡期間，因應下一階段「拆廠階段」需求，今在萬里區公所辦公開說明會。記者游明煌／翻攝

台電核二廠進入除役過渡期間，因應下一階段「拆廠階段」需求，今在萬里區公所辦公開說明會，規畫增建一座低放射性廢棄物貯存庫，存放拆廠時產生低放射性廢棄物，約可容納12萬5千桶，預計120年啟用。居民擔心是否有安全疑慮。台電說，過程會持續監測輻射狀況，安全作為確保不影響民眾與周邊環境。

台電核二廠包含兩部機組，分別自70年12月28日與72年3月 15日運轉，隨著1、2號機運轉執照分別於110年12月27日及112年 3月14 日屆滿後，核二廠進入除役過渡期間。

核二廠除役計畫作業為期25年，包含前8年「除役過渡階段」；接續為期12年「除役拆廠階段」，將拆除反應爐及汽機組件等；「廠址最終狀態偵測階段」需時3年，進行廠區環境輻射狀況最終偵測；最後是「廠址復原階段」，要2年拆除剩餘建物，讓土地復原。

台電表示，由於後續除役拆廠時將產生低放射性廢棄物，規畫利用核二廠廠內空間增建一座低放射性廢棄物貯存庫，預計在120年年初啟用，可用以暫時容納除役所產生的低放射性廢棄物。今天在新北市萬里區公所5樓辦公開說明會，由台電副總經理許永輝主持。

今天有不少地方人士出席，有民眾發言表示，雖然是低放射性廢棄物，但儲存起來堆在一起，數量這麼多，擔心會不會有安全疑慮？

台電說，核二廠現有3座低放射性廢棄物貯存庫，已容納運轉期間產生的廢棄物，因未來拆廠拆除作業將產生低放射性廢棄物，規畫利用廠內空間增建一座低放射性廢棄物貯存庫，用以容納所產生的低放射性廢棄物，約可容納55加侖桶的廢棄物12萬5千桶。

台電指出，除役執行過程將持續監測輻射狀況，以確保不影響民眾與周邊環境，請民眾放心。已完成場址調查及基本設計工作，將依據「放射性物料管理法」向行政院核能安全委員會申請建造執照。

台電核二廠進入除役過渡期間，因應下一階段「拆廠階段」需求，今在萬里區公所辦公開說明會。記者游明煌／翻攝
台電核二廠進入除役過渡期間，因應下一階段「拆廠階段」需求，今在萬里區公所辦公開說明會。記者游明煌／翻攝
台電核二廠進入除役過渡期間，因應下一階段「拆廠階段」需求，今在萬里區公所辦公開說明會。記者游明煌／翻攝
台電核二廠進入除役過渡期間，因應下一階段「拆廠階段」需求，今在萬里區公所辦公開說明會。記者游明煌／翻攝

台電 廢棄物 核二

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