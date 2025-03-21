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出席助烏克蘭重建論壇 林佳龍：為台烏合作創新契機

中央社／ 台北21日電
外交部長林佳龍。圖／聯合報資料照片
外交部長林佳龍。圖／聯合報資料照片

外交部長林佳龍昨天出席「台灣助烏克蘭重建：科技、合作、前進」論壇開幕式並致詞。他表示，台灣期盼與烏克蘭各城市首長合作，運用台灣智慧科技協助烏克蘭加速戰後城市復甦，為台烏合作開創新契機。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍20日上午赴南港展覽館2館出席「台灣助烏克蘭重建：科技、合作、前進」論壇開幕式，實現去年11月21日在波蘭華沙舉辦台烏友誼之夜的承諾，邀請烏克蘭地方城市首長及市政官員、企業訪台，與政府、智慧科技企業及專家共同就烏克蘭重建商機與智慧城市解決方案進行交流。

林佳龍表示，自俄烏戰爭爆發後，台灣提供烏克蘭超過1億3000萬美元的人道援助，包括重建基礎建設、學校及供水系統等，台灣期盼與烏克蘭各城市首長合作，運用台灣智慧科技協助烏克蘭加速戰後城市復甦，為台烏合作開創新契機。

他指出，台灣將秉持「總合外交」策略，實踐總統賴清德的「價值外交」、「經貿外交」及「同盟外交」理念，持續與烏克蘭及理念相近國家攜手合作，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

外交部指出，烏克蘭利沃夫（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyy）及烏茲哈特（Uzhhorod）市長安德烈夫（Bohdan Andriyiv）分別致詞感謝台灣對烏克蘭的堅定支持，並強調烏克蘭各城市受到戰爭影響，亟需智慧醫療、教育、能源及各項基礎建設解決方案，歡迎台灣智慧科技企業參與烏克蘭重建工作，加速驅動烏克蘭城市戰後復甦與產業升級。

外交部表示，「台灣助烏克蘭重建：科技、合作、前進」論壇由外交部與台北市電腦商業同業公會在今年「台北智慧城市展」期間共同舉辦，目的在增進台灣與烏克蘭智慧城市交流，深化兩國城市的合作夥伴關係，昨天下午也舉行「重建烏克蘭商機貿易洽談會」，逾40家台灣企業出席，與烏克蘭各城市代表交流，就烏克蘭重建洽談可行的商業合作機會。

外交部說明，欣見政府及民間企業攜手與烏克蘭各地增進智慧城市交流，未來將在友好及互信的基礎上，持續深化各領域合作，幫助烏克蘭戰後重建、強化社會韌性，共同促進台烏人民情誼。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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