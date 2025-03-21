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新北與AIT合設美國資料專區 打造青年交流平台

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，此次美國資料專區合作為新北青年提供國際資源的升級版。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜表示，此次美國資料專區合作為新北青年提供國際資源的升級版。記者李定宇／攝影

新北市首座美國資料專區今日由新北市長侯友宜及美國在台協會處長谷立言揭幕，青年局與AIT於青職基地設立首座美國資料專區，提供美國文化、社會、歷史等書籍資源，並舉辦多元講座與課程，為青年打造與世界接軌的學習與交流平台。

新北市長侯友宜表示，青年局攜手AIT開展英語學習課程，藉由線上及實體課程為青年提供英語學習與應用機會，此次美國資料專區合作，更是為青年提供國際資源的升級版。

侯表示，美國在台協會與青年局YS青職基地合作多元課程及活動，都帶來很好的迴響及效益，是資料專區拓點最佳的選擇，未來青年可透過這個平台的學習資源與交流活動，提升英語力、培養跨文化溝通技巧，促進青年參與國際事務與文化交流。

青年局表示，美國資料中心為美國國務院推動全球計畫，現已於140多個國家設立超過700個據點，新北市青職基地啟用的美國資料專區是該計畫延伸，提供多樣英語學習資源，包含美國社會、文化、歷史、地理、經典文學及趣味故事等書籍，並且不定期將舉辦英語學習社、外交事務工作坊鼓勵青年透過實體及數位學習培養職場與創業競爭力。

新北市首座美國資料專區今日由新北市長侯友宜及美國在台協會處長谷立言揭幕。記者李定宇／攝影
新北市首座美國資料專區今日由新北市長侯友宜及美國在台協會處長谷立言揭幕。記者李定宇／攝影
新北市首座美國資料專區今日由新北市長侯友宜及美國在台協會處長谷立言揭幕。記者李定宇／攝影
新北市首座美國資料專區今日由新北市長侯友宜及美國在台協會處長谷立言揭幕。記者李定宇／攝影

美國在台協會 青年

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