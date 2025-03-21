影／民團呼籲修法保障被害人權益 放寬補償金時效

民間犯罪被害人權益保障聯盟舉行「不再刁難犯罪被害人，補償金請求時效應放寬」記者會，針對保障犯罪被害人，當人民遇到致死、致重傷或性侵害的刑事犯罪時，有「犯罪被害人權益保障法」可向國家請求補償。2023年修法時，又為了特別保護未成年的被害人，而將請求的時效延長至「被害人成年後5年」。然而，這個修法的美意在法務部現行的解釋下，完全看得到，用不著。近幾年就有好幾件兒時遭性侵害的案件，在被害人鼓起勇氣提出告訴、檢察官起訴加害人後，被害人仍然因為「不合理的時效計算方式」，而拿不到任何的補償金。

對此，民間犯罪被害人權益保障聯盟正式提出民間版修法草案，在合理化犯罪被害補償制度的同時，也希望過去被拒絕補償的被害人，都有機會在新法通過後，重新拿到補償，並呼籲法務部勿再當被害人獲得補償的絆腳石，而是應共同推動修法，積極彌補過去的錯誤，並於修法通過後主動通知過去因此被拒賠的被害人、被害人支持團體，讓他們有機會可以獲得合理的補償，也希望各政黨可以看到被害人的困境，支持推動修法。 民間犯罪被害人權益保障聯盟舉行「不再刁難犯罪被害人，補償金請求時效應放寬」記者會，呼籲法務部勿再當被害人獲得補償的絆腳石，而是應共同推動修法，積極彌補過去的錯誤，並於修法通過後主動通知過去因此被拒賠的被害人、被害人支持團體，讓他們有機會可以獲得合理的補償。記者林俊良／攝影 民間犯罪被害人權益保障聯盟舉行「不再刁難犯罪被害人，補償金請求時效應放寬」記者會。聯盟召集人林永頌（中）呼籲，在合理化犯罪被害補償制度的同時，也希望過去被拒絕補償的被害人，都有機會在新法通過後，重新拿到補償。記者林俊良／攝影 民間犯罪被害人權益保障聯盟舉行「不再刁難犯罪被害人，補償金請求時效應放寬」記者會。婦女救援基金會執行長杜瑛秋（右）表示近幾年就有好幾件兒時遭性侵害的案件，在被害人鼓起勇氣提出告訴、檢察官起訴加害人後，被害人仍然因為「不合理的時效計算方式」，而拿不到任何的補償金。呼籲，法務部勿再當被害人獲得補償的絆腳石，而是應共同推動修法，積極彌補過去的錯誤，並於修法通過後主動通知過去因此被拒賠的被害人、被害人支持團體，讓他們有機會可以獲得合理的補償。記者林俊良／攝影