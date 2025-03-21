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司法院副院長被提名人蘇素娥執法不阿 曾說改革不是煙火秀

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
最高法院法官蘇素娥獲提名為司法院副院長。圖／聯合報系資料照片
最高法院法官蘇素娥獲提名為司法院副院長。圖／聯合報系資料照片

總統府今日上午由大法官提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴主持記者會，公布司法院正、副院長及大法官被提名人，司法院院長提名人為檢察官蔡秋明，副院長提名人為法官蘇素娥。蘇素娥是近年來司法改革重頭戲「國民法官法」的重要推手，她在擔任司法院刑事廳廳長時，一手主導國民法官相關草案的研擬、推行。

蘇素娥為司法官第30期結業，美國加州大學柏克萊分校法學碩士，曾任台北地方法院庭長、台灣高等法院庭長、司法院刑事廳廳長、士林地方法院院長，現為最高法院刑事庭法官。

除了是國民法官制草擬初期的重要推手外，蘇在刑事廳長任內正是司改國是會議如火如荼展開的時刻，各項司改工作亟待推動，各業務單位也「活力十足」，她任內也通過刑事訴訟法再審程序修正案，明文保障當事人卷證資訊獲取權、陳述意見權和調查證據權，進一步提升人權保障，落實司改國是會議的決議。

蘇素娥指出，過去聲請再審若沒有附上原判決繕本，法院直接駁回聲請，修法後將給予補正機會，聲請人釋明理由也可請求法院調取原判決繕本；其次，當事人可以委任律師代理，準用相關規定，並可以聲請閱卷，保障當事人卷證資訊獲取權。

司法天秤以往被認為向「加害人」傾斜，如何保障被害人權益，也一直是司改的重點，犯罪被害人訴訟參與及保護規定即讓被害人經法院裁定參與訴訟，可選任律師、閱卷、詢問被告，對刑度表示意見，不再是審判的「局外人」。蘇素娥表示，審理過程中，法官有義務保護被害人和家屬隱私，一些被害人面對被告時，可能會擔心、恐懼，也可能因憤怒無法維持情緒，法院可視案件將被害人與被告、旁聽人適當隔離。

蘇素娥審理案件時方正不阿，而在擔任司法行政工作時，又常親力親為為媒體解惑、提供正確的訊息，相當「接地氣」，這回也經司法院推薦為大法官被提名人。她曾說「改革不是煙火秀，法庭也不該是充滿風險的實驗室。」

司法院 國民法官 被害人

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