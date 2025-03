以色列媒體讚台灣 代表處：雙邊關係將持續深化

以色列主流商業日報專訪駐以代表與科技業者,探討台灣在全球科技與經貿中的關鍵地位。報導指出,台灣作為全球半導體產業的「矽盾」,吸引國際科技巨頭投資,並與以色列在高科技領域互補。隨著全球供應鏈重組,以色列企業加速布局台灣,雙邊關係將持續深化。

以色列主流商業日報「經濟學人報」(Calcalist)於20日以「台灣與以色列如何運用創新將挑戰轉化為優勢與夥伴關係」(How Taiwan and Israel UsedInnovation to Turn Challenges into Strength andPartnership)為題,專訪台灣駐以色列代表李雅萍、特拉維夫台灣貿易暨創新中心主管林珮琤,以及兩位與台灣淵源深厚的以色列科技業者。

報導探討台以雙方在科技領域的互補優勢與日益增長的經濟合作,並強調台灣作為全球科技支柱的關鍵角色,同時也是以色列新創企業進軍亞洲的戰略樞紐。此外,文章亦分析在當前地緣政治挑戰下,台以如何深化合作,共同應對未來變局。

駐以色列代表李雅萍在刊登的訪問專文提到,台海和平攸關全球利益,台灣將與以色列等理念相近國家共同創造多贏榮景。以色列是「新創大國」,台灣擁有高科技人才及提升生產規模的能力,能將以色列創意拓展至無限可能,是合作首選。兩國基於共享價值和互補優勢領域增加經貿及科技合作,能夠相互壯大兩國供應鏈的版圖。

「經濟學人報」撰稿記者卡茉(Ariela Karmel)在文中評論,台灣為因應中國日益升高的混合式威脅,積極走向世界、布局全球。如今,台灣半導體產業成為保衛國家安全的「矽盾」,生產全球逾60%一般晶片與100%AI晶片。輝達(NVIDIA)、亞馬遜(Amazon)等國際科技巨頭皆在台灣設立據點。台灣對於全球科技發展及經濟榮景無可取代。

李雅萍在受訪中表示,當前中東、印太及歐洲衝突不斷,反映威權和民主體制對抗升高,民主理念相近國家例如台灣及以色列處境相似,宜確保在全球尖端科技產品供應鏈的重要性維持不墜。台灣是全球半導體及晶片龍頭,擅長硬體製造,以色列則在軟體、資安與AI領域領先全球,兩國所具互補性為企業互動及合作打下良好基礎,例如目前華邦電子及華碩等台灣企業在以色列設立研發中心或銷售辦公室,以色列企業如Nova、Taboola等紛紛在台灣拓展業務。台以經貿優勢相輔相成,未來合作潛力可期。

特拉維夫台灣貿易暨創新中心主任林珮琤也在專訪中指出,台灣產業穩定性高,地理位置絕佳,是以色列新創企業進入亞洲市場的最佳跳板。

另一位受訪者是有隨身碟(USB)之父,稱號的以色列商業巨擘莫仁(Dov Moran),他在1994年時已到台灣設立辦公室,如今擔任鼓輔創投公司(GroveVentures)管理合夥人。莫仁受訪時分享數十來與台積電及台灣科技產業鏈合作的觀察,他認為台灣人才豐沛,組織力強,交付產品的能力他國難望其項背。

他表示,如今,台灣是深度科技(deep tech)發展的翹楚,為全球從事半導體、材料、太空或人工智慧領域的投資或工作者合作首選。同時,台灣投資者則愈加青睞以色列人工智慧與資安新創方面的發展。

此外,在台灣、美國皆設的據點的以色列半導體新創公司「前銳科技」(Chain Reaction)共同創辦人韋伯曼(Alon Webman)受訪指出,前銳科技唯有與全球第一的「特殊應用積體電路」(ASIC)晶片製造商台積電密切合作,才能取得成功。他也分享指出,「前銳科技」在台灣據點落腳新竹科學園區,鄰近台積電,主要著眼園區的人才和環境是全球其他地方所無法比擬的。

韋伯曼也指出,台灣不僅為全球晶片生產製造中心,更是一個積極推動創新的國家。台灣政府對於科技公司的友善和支持創造了台灣完整的科技產業生態鏈,台灣以國家級資源投入科技發展,是以色列和全球其他國家應學習的楷模。

莫仁在分享與中國及台灣的合作經驗時指出,在全球最尖端的科技與半導體領域,中國遠遠落後於台灣,更遑論台灣才是以色列最值得信賴的合作夥伴。因此,以色列企業正持續加深與台灣的合作,並逐步將重心轉向台灣,這一趨勢未來只會愈發明顯。

「經濟學人報」是以色列最大商業日報,隸屬最大的「最新消息報」(Yedioth Ahronoth)媒體集團,主要讀者為以色列海內外商業及法律專業人士,言論對政經菁英具深遠影響力。