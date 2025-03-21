司法院正副院長提名人蔡秋明、蘇素娥 助台追回拉法葉佣金兩大關鍵人物

賴清德總統提名高檢署檢察官蔡秋明、最高法院法官蘇素娥出任司法院正、副院長，在法界引起熱議，這兩人過去都具有司法行政經驗，也有國際司法交流經驗，兩人還有一個共同點，是幫台灣追回拉法葉佣金案的關鍵角色。

拉法葉案佣金追討是多位檢察官廿年持續接力換來的成果，但若要論誰是最關鍵人物，以汪傳浦生前接受本報專訪時，讓他抱怨最多的兩位執法者，分別是多年跨國追討汪家財產的特調小組檢察官蔡秋明，及首度判決要沒收汪家在瑞士帳戶資金的法官蘇素娥；換個角度看，這兩位可能是我國能追討回近百億佣金的功臣。

拉法葉案特調小組成立之初，以偵辦軍購弊案為主、檢調全面性清查相關軍官資金帳戶往來，後來，因得知汪傳浦在瑞士的帳戶，特調小組因此陸續加入擅長外文與熟悉國際司法互助的檢察官蔡秋明、林良蓉、杜慧玲、柯宜汾、劉怡婷等。

但多數檢察官都公推是蔡秋明，前檢察總長江惠民就形容蔡秋明為拉法葉案的貢獻，已在我國司法史上留下難以跨越的紀錄。

由於是國內首起因軍購弊案而起的跨國追討案，加上蔡秋明不放棄各種機會，一路從瑞士追到盧森堡等其他國家的汪家帳戶，不但汪傳浦在生前在接受本報專訪時抱怨連連；連過去蔡秋明的長官都曾在他計畫出國前，當面質疑：這官司打得贏嗎？

2013年5月，台灣高等法院認定海軍前上校郭力恆與軍火商汪傳浦勾結，促使海軍轉購法國拉法葉艦，收取回扣104億元，除依貪汙罪判郭15年徒刑，褫奪公權十年，併科罰金2億元，更重要是判郭所得回扣與汪傳浦連帶追繳沒收，則是國內法院的關鍵性判決。

由於汪傳浦在尹清楓命案發生後不久即出國，後來遭通緝便不曾再回台，原本因他未到案，法院根本無法判決，檢方曾擔心因此難以向瑞士追錢，但在高院認定郭力恆與汪傳浦為共犯，判決連帶追繳沒收不法所得，才讓我方的跨海追討露出曙光。