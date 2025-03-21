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為失言再度致歉 郭智輝：經部將推廣唐寶寶產品

聯合報／ 記者林琮恩林海／台北報導
經濟部長郭智輝（右二）日前以「蒙古症」評論台積電挽救英特爾挨批失言，昨參觀台北車站「創造我們的世界」世界唐氏症日特展並再次道歉。記者蘇健忠／攝影
經濟部長郭智輝（右二）日前以「蒙古症」評論台積電挽救英特爾挨批失言，昨參觀台北車站「創造我們的世界」世界唐氏症日特展並再次道歉。記者蘇健忠／攝影

經濟部長郭智輝以「娶蒙古症媳婦」比喻台積電與英特爾結合，引發撻伐。郭智輝昨赴世界唐氏症日展覽，再度為失言道歉。經濟部將透過中小企業署創新採購獎勵機制，推廣唐寶寶產品。

立法院經濟委員會昨邀請郭智輝業務報告，民進黨立委賴瑞隆質詢時整理郭智輝失言語錄，建議郭智輝謹言慎行。郭智輝表示，自己並未受影響，更強調失言其實大都是被斷章取義，有一些偏頗，希望事實就是事實。

昨下午他到世界唐氏症日展覽再度為失言致歉。他說，先前不了解唐氏症，說出錯誤比喻，導致病友傷害及汙名效應，非常抱歉，他已清楚了解唐氏症「是機率，不是遺傳。」

郭智輝說，感謝唐氏症基金會提供早期療育、安置照顧、醫療資源、工作訓練等服務，推動大眾了解唐氏症，經濟部將透過中小企業署社會創新採購獎勵機制，藉年度社創選品手冊、每月發送給產業界電子報等，推廣唐氏症產品，並協助媒合企業與基金會合作快閃店、市集擺攤等，讓更多人正確認識唐氏症；他也會透過私人管道，向業界朋友推薦。

郭智輝昨觀展時，幾乎不發一語，專心聆聽，隨後參觀北車地下一樓唐氏症庇護商店時，唐寶寶店員向他介紹各項產品，並在基金會拿出的藝術家速寫上，簽下「支持唐寶寶，不麻煩」字樣，響應世界唐氏症日理念。

郭智輝表示，上周六未與總統同台，並無特殊考量，自己與總統有不同行程，當天他行程滿檔，因為與唐氏症基金會董事長林正俠早有約定，昨特地向立法院請假，履行承諾看展。

林正俠說，郭智輝失言讓許多唐寶寶父母傷心，但已展現誠意，現身看展並親自致歉，盼借助經濟部及所號召企業力量，採購唐寶寶庇護工場產品，或邀請唐寶寶表演團體商業演出，對企業及病友均有助益。

台積電 唐寶寶 唐氏症 庇護工場 藝術家 賴瑞隆 郭智輝

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