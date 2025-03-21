抗爭20年 反垃圾、光電入侵馬頭山

馬頭山位於高雄內門、旗山與田寮交界處，月世界泥岩惡地形不利耕作，因地廣人稀，常遭濫倒廢棄物，高雄縣市合併前，曾有業者推動事業廢棄物掩埋場，後又有新農業循環園區、光電開發案等，為守護土地，居民從自救會轉型人文協會，抗爭長達20年，盼設立國家自然公園，撐起保護傘。

馬頭山位於二仁溪上游，因山形遠看似馬頭而得名，核心區域在2021年連同月世界及烏山頂泥火山等地劃入高雄泥岩惡地地質公園。居民抗爭事業廢棄物入侵的歷程，可追溯至縣市合併前，歷經多任市長，居民擋下多項不利環境開發案，抗爭行動一棒接一棒，從未停止。

第一代自救會重要成員「老頭」黃松宏昨現身全國NGOs環境會議會場，憶及10年前參與反對馬頭山廢棄物掩埋場自救會，自家民宿遭不明人士持棍棒砸毀玻璃及電腦等過往，餘悸猶存。

「民宿關門、土地仲介也做不下去！」黃松宏說，老頭民宿位在廢棄物掩埋場預定地附近，妻子高淑慧率先挺身集結反對的居民成立自救會，為抗爭廢棄物入侵，夫妻倆多年沒有穩定收入，更考量小孩安全送去市區讀書。

後因妻子健康出狀況，在市府宣布掩埋場停止開發後，自救會結束階段性任務，抗議居民轉型成立人文協會，抗爭行動得以交棒延續。黃松宏說，看見這麼多人來聲援馬頭山，內心很感動。

馬頭山自然人文協會表示，馬頭山毀山滅林種光電是今年全國NGOs環境會議前三大迫切環境議題票選第一名，感謝外界關注。會長黃惠敏說，最近馬頭山又被偷埋2800立方公尺廢棄物，對環境造成嚴重汙染與威脅，清運費高達1億元，無法容忍不法分子輕鬆交保，期盼檢警及民眾共同打擊犯罪集團，守護馬頭山自然及人文環境。