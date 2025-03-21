環團守護馬頭山 催生國家自然公園

全國NGOs環境會議昨在高雄舉辦，逾30個環團、專家學者等聚集馬頭山基地，要求盡速成立馬頭山國家自然公園，遏止濫倒廢棄物。國家自然公園管理處指出，基地有1300公頃，已進行生態資源調查及社區培力，仍在努力取得地方共識。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，馬頭山地下水豐沛，且流向高屏溪自來水水質水量保護區，保護馬頭山及鄰近區域就是保護大高雄飲用水源安全，先前居民群起抗議業者設事業廢棄物掩埋場，中止開發案，這次在世界水資源日前召開全國環境會議，別具意義。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏說，馬頭山生態豐富，上月又發生濫倒有害事業廢棄物案，更凸顯成立國家自然公園的急迫性，盼能完整保護淺山地區生物多樣性環境，全民共享自然資源。

台灣師範大學地理學系教授蘇淑娟說，「坐辦公室的人」絕對不如居民了解在地自然環境，大家要珍惜守護才能建構在地韌性，守護馬頭山、高屏溪等動作都是建構在地韌性，各地串連起來就能建構台灣成為韌性島嶼，從環境到人都受到照顧。

高雄壽山國家自然公園已成立，環團及地方呼籲馬頭山國家自然公園盡速成立。自然公園管理處表示，2018年開始調查馬頭山環境、資源及社區培力，發現白鼻心、食蟹獴、穿山甲及水鹿等動物；要成立國家自然公園必須在地資源豐富、民意支持及機關配合三大要件，因劃設範圍有兩至三成的私有地，仍在努力取得共識。

環團認為劃設範圍多為國有林地，希望先剔除爭議較大的私有地，加快設立腳步。自管處長張登文說，若僅劃入公有地，面積僅700公頃，無法達到1千公頃設置門檻，已找林保署等國有地相關單位重新調整，朝此方向調查。