四接環評爭議 白委促查電廠土汙

民眾黨立委陳昭姿、張啓楷、黃珊珊及守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會等環團昨開記者會，批評環境部無視台電、四接開發案環評書件土汙數據造假、隱匿土壤及地下水汙染狀況，仍讓四接環評強行闖關，要求環境部、基隆市政府應徹查協和電廠土汙狀況，並開放公民參與。

環境部表示，將由次長、土水領域專家組成專案小組，近期偕同基隆市環保局至協和電廠查察。

黃珊珊表示，四接開發案涉及環境及基隆市民的公益，應當公開透明，當外界指出台電在2019年9月、2021年7月自主土壤汙染採樣，有明顯、嚴重的汙染狀況，台電為了不讓汙染成為四接環評的重點，選擇避開汙染點位並僅選一處採樣，就是故意掩蓋事實。

張啓楷說，既然有台電隱匿土地汙染資料的新事證，就應先補正程序，讓基隆市府進場檢測，等台電完成改善再進入環評程序，環團的要求如此卑微，環境部仍霸王硬上弓。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，不只經濟部、環境部官官相護，基隆市前市長林右昌主政時期的基隆市府也難逃放水之嫌。台灣蠻野心足生態協會常務理事陳憲政認為，台電特意隱匿協和電廠有多氯聯苯、總石油碳氫化合物、多項重金屬等汙染數值，甚至在環評資料中謊稱均低於監測及管制標準，以致環評結果無法充分評估風險，違法甚明。

陳昭姿質疑經濟部要求台電規避造假，經濟部應展開行政調查，公開調查結果。

環境部回應，部長已接獲委員提供資料，依法展開行政調查，盡全力釐清事實。已指示由次長與土水領域專家組成專案小組，近期偕同基市府至協和電廠查察。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，環評上月26日通過後，他27日就到台北地檢署狀告台電及2名顧問公司人員涉嫌違反環評法、登載不實等罪。行政部分，環境部尚未公告通過的環評結論，將等正式公告後提行政訴願，訴求四接環評大會決議無效應廢止。