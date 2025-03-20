勞動節列國定假日 政院人事長不反對

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

五一勞動節列入國定假日，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨（20）日表示，「我不反對這個議題」，由於紀念日及節日實施辦法是由內政部主責，立法院內政委員會也正在討論，基本上會尊重內政部規劃。

立法院司法及法制委員會昨日邀請人蘇俊榮業務報告並備詢，立委持續關注國定假日相關修法，並要求蘇俊榮表態。

國民黨立委王鴻薇指出，台灣勞工的假比別人少，薪水也比別人低，對比鄰近各國，國定假日是台灣最少，最多的是香港，按薪資排序台灣則是第44位，只高於中國大陸，比日韓低，因此「還假於民」也得到許多民眾支持，並追問蘇俊榮是否支持？

蘇俊榮回應，目前國定假日與新加坡一樣，立法院在2000年6月有做成公務員每年休假天數約115天至116天，基本上每年休假115天，以全球數據來看，相當合理，大家都希望多放假，但要考慮營業人及中小企業主經營負擔，在這其中有很多面向需要去做考量。

王鴻薇追問，人事總處是否支持5月1日勞動節變成全民放假的國定假日、是否支持教師節放假。蘇俊榮表示，自己不反對，基本上尊重內政部；另外各族群問題要綜合考量，像是軍人節、教師節等，外界看法不一，要一起討論，有共識才能推動。

民進黨立委莊瑞雄也問到人總對國定假修法態度。蘇俊榮說，要考量民間業者經營成本及孩子受教權問題。

蘇俊榮說，提升國家整體競爭力不見得只能靠增加工時；至於是否會與相關單位進行會商，蘇俊榮說，關於放假日將會找教育部、勞動部、金管會一起討論。

內政部 國定假日 立法院

延伸閱讀

殺馬國女大生凶嫌被輕判 王鴻薇：「實質廢死」開始了

公僕無需證明3天身心調適假 人事總處：已呈報政院

中華郵政也要求忠誠具結 人事總處：大概是交通部轉的

軍公教調薪法制化方案仍躺在政院 黃國昌批「踢皮球」

相關新聞

環團守護馬頭山 催生國家自然公園

全國NGOs環境會議昨在高雄舉辦，逾30個環團、專家學者等聚集馬頭山基地，要求盡速成立馬頭山國家自然公園，遏止濫倒廢棄物...

四接環評爭議 白委促查電廠土汙

民眾黨立委陳昭姿、張啓楷、黃珊珊及守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會等環團昨開記者會，批評環境部無視台電、四接開發...

為失言再度致歉 郭智輝：經部將推廣唐寶寶產品

經濟部長郭智輝以「娶蒙古症媳婦」比喻台積電與英特爾結合，引發撻伐。郭智輝昨赴世界唐氏症日展覽，再度為失言道歉。經濟部將透...

抗爭20年 反垃圾、光電入侵馬頭山

馬頭山位於高雄內門、旗山與田寮交界處，月世界泥岩惡地形不利耕作，因地廣人稀，常遭濫倒廢棄物，高雄縣市合併前，曾有業者推動...

勞動節列國定假日 政院人事長不反對

五一勞動節列入國定假日，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨（20）日表示，「我不反對這個議題」，由於紀念日及節日實施辦法是...

四接環評爆隱匿土汙造假疑雲 撤銷環評非不可能任務

基隆協和電廠更新改建案（四接）2月底通過環評大會審查，引發軒然大波，除了傳出環評委員一致靜默不語而無異議通過外，如今更爆出環評說明書隱匿汙染事實，甚至造假數據，如果屬實，四接環評結論被撤銷的風險大增，因為已有前例可循。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。