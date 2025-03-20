勞動節列國定假日 政院人事長不反對

五一勞動節列入國定假日，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨（20）日表示，「我不反對這個議題」，由於紀念日及節日實施辦法是由內政部主責，立法院內政委員會也正在討論，基本上會尊重內政部規劃。

立法院司法及法制委員會昨日邀請人蘇俊榮業務報告並備詢，立委持續關注國定假日相關修法，並要求蘇俊榮表態。

國民黨立委王鴻薇指出，台灣勞工的假比別人少，薪水也比別人低，對比鄰近各國，國定假日是台灣最少，最多的是香港，按薪資排序台灣則是第44位，只高於中國大陸，比日韓低，因此「還假於民」也得到許多民眾支持，並追問蘇俊榮是否支持？

蘇俊榮回應，目前國定假日與新加坡一樣，立法院在2000年6月有做成公務員每年休假天數約115天至116天，基本上每年休假115天，以全球數據來看，相當合理，大家都希望多放假，但要考慮營業人及中小企業主經營負擔，在這其中有很多面向需要去做考量。

王鴻薇追問，人事總處是否支持5月1日勞動節變成全民放假的國定假日、是否支持教師節放假。蘇俊榮表示，自己不反對，基本上尊重內政部；另外各族群問題要綜合考量，像是軍人節、教師節等，外界看法不一，要一起討論，有共識才能推動。

民進黨立委莊瑞雄也問到人總對國定假修法態度。蘇俊榮說，要考量民間業者經營成本及孩子受教權問題。

蘇俊榮說，提升國家整體競爭力不見得只能靠增加工時；至於是否會與相關單位進行會商，蘇俊榮說，關於放假日將會找教育部、勞動部、金管會一起討論。