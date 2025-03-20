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影／看世界唐氏症日特展 郭智輝再為蒙古症言論致歉

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
經濟部長郭智輝（右一）下午在唐氏症基金會董事長林正俠（左一）、唐氏症寶寶陪同下，參觀台北車站「創造我們的世界」世界唐氏症日特展，並一起高喊「支持唐寶寶 不麻煩」。記者蘇健忠／攝影
經濟部長郭智輝（右一）下午在唐氏症基金會董事長林正俠（左一）、唐氏症寶寶陪同下，參觀台北車站「創造我們的世界」世界唐氏症日特展，並一起高喊「支持唐寶寶 不麻煩」。記者蘇健忠／攝影

經濟部長郭智輝下午在唐氏症基金會董事長林正俠、唐氏症寶寶陪同下，參觀台北車站「創造我們的世界」世界唐氏症日特展，郭智輝近期因以「蒙古症」評論台積電挽救英特爾（Intel）言論挨批失言，遭在野黨抨擊要求下台。看完展覽，再次致上最深的歉意。

郭智輝表示親身參與活動，對他來說是非常寶貴的生命的教育，「先前我因為不了解唐氏症這個疾病，我說出錯誤的比喻，造成了傷害跟負面的效應，我再次致上最深的歉意」。郭智輝表示透過觀展，認識唐氏症是因為第21對染色體的異常，多了一條導致的結果，造成這個原因是機率，而不是遺傳。隨後讚許唐氏症基金會對唐氏症患者的貢獻。

經濟部長郭智輝、唐氏症基金會董事長林正俠、唐氏症寶寶一起高喊「支持唐寶寶 不麻煩」，並親自幫公益商店簽名。

經濟部長郭智輝下午參觀台北車站「創造我們的世界」世界唐氏症日特展，一起高喊「支持唐寶寶 不麻煩」，並親自幫公益商店簽名。記者蘇健忠／攝影
經濟部長郭智輝下午參觀台北車站「創造我們的世界」世界唐氏症日特展，一起高喊「支持唐寶寶 不麻煩」，並親自幫公益商店簽名。記者蘇健忠／攝影

唐寶寶 唐氏症 郭智輝

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