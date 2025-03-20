公僕無需證明３天身心調適假 人事總處：已呈報政院

總統府健康台灣推動委員會提出研議增調公務人員「身心調適假」，人事長蘇俊榮說，3月17日已經呈報行政院，從7天事假中可挪移3天為身心調適假，不須證明、機關不能反對也不能給予不利處罰。不過立委仍質疑，政府既然提出了就要能落實，不要讓美意被打折扣。

勞動部去年發生公務員遭霸凌案，引發社會矚目，也引發總統府健康台灣推動委員會研議增調公務人員「身心調適假」，蘇俊榮在立法院司法法制委員會表示，人事總處已經在3月17日將相關方案提交行政院，將來還要會考試院。

蘇俊榮說，行政院方案從現行7天事假中挪出3天作為身心調適假，機關仍要給薪、不能反對，不需要提出證明，機關也不能在考績等方面做出有害處分。

不過立委莊瑞雄質疑，先前教育部提出身心調適假時，就有學生反映被刁難，一般人要請事假已經很困難了，更何況是新的調適假。他並強調，請身心調適假會擔心被貼上偷懶的標籤，機關內的其他人也有職務代理問題。

蘇俊榮回應，基本上當事人應該是有需要才會申請調適假，立委的關切「是有可能」，以現行情況來看，同仁間可能疑惑「人好好的怎麼會請假。」不過那本來就是當事人的權利。

莊瑞雄對此強調，政府既然提出了就要能落實，不要讓美意被打折扣。