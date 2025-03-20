中華郵政也要求忠誠具結 人事總處：大概是交通部轉的

銓敘部、行政案人事行政總處近期要求公務員簽署未具有中國身分證等具結書，現在傳出中華郵政等國營事業也收到通知要填具結書，引發立委質疑國營事業大部分員工已適用勞基法，相關的法源為何？人事總處人事長蘇俊榮表示，很多國營事業管理階層仍適用公務人員服務法。

台灣人是否具有中國大陸身分證等證件，引發國內議論，銓敘部及行政院人事行政總處配合陸委會發函全國各政府機關，要求公務員填寫具結書，證明沒有在中國大陸設有戶籍、領有大陸護照、身分證、定居證或居住證。

國民黨立委洪孟楷質疑，現在連中華郵政員工也收到通知要簽具結書，但現在國營事業員工大部分適用勞基法，要員工填具結書的法源依據是甚麼？蘇俊榮說，人事總處是將公文轉給交通部「大概是交通部轉的」，他表示現在是階段性，主要仍以軍公教核心人力先填具結書。

不過洪孟楷質疑，根據勞基法和就業服務法規定，雇主不能要求員工提供非所屬就業所需的隱私資料。蘇俊榮回應，這不是隱私資料，有些相關規定，欄位也很簡單，不填也不會處罰。

洪孟楷反駁，因為員工收到通知、反彈了才說不填不會處罰，但若上級長官發文要求員工填寫，有誰敢不配合？蘇俊榮說，幾十年前或許會這樣，但現在年輕人的想法可能和以前不同，可能覺得自己根本不需要填。

面對洪孟楷的質疑，蘇俊榮說，根據兩岸條例9之1條，這是全國適用；他強調，當事人剛錄取時可能沒有對方的身分，但過去這十年廿年可能有去入籍，政府是做一個普查的概念。

洪孟楷批評，除非政府提出修法，讓國人知道現在連國營事業甚至私人企業也要具結。蘇俊榮仍強調，國營事業中有很多是公兼勞，尤其在管理階層，相關的比例可以整理給立委參考。

蘇俊榮在回答立委吳思瑤的提問時表示，目前各機關持續填寫具結書，未來還會持續精進，盡量用電子化方式填寫，人事總處同仁都已完成簽結。他強調，99.99%都沒有問題，人事總處是正向鼓勵前述，公務員如果不簽也沒有罰則；對於極少數不簽的人，會請同仁了解有何困難，一起協助幫忙「可能他會有其他一些想法」。

國民黨立委翁曉玲則質疑，人事總處配合陸委會要求公務員填切結書，是否已經引起基層反彈？蘇表示只有非常少數，這是對國家忠誠的問題，沒有打折空間。不過翁曉玲質疑，政府抓到幾個公教人員違反國安法、反滲透法？蘇俊榮強調，不是用抓的，是鼓勵大家要誠實申報。

翁曉玲強調，政府應該依法行政，依職權去調查，而不是叫大家簽切結書。她質疑，原本只針對公教人員，現在已經擴大到所有國營事業，會不會下階段連企業勞工也要申報？蘇俊榮說，現在的遊戲規則是不想填的人可以不要填，而且也沒有罰則。