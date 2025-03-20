快訊

南港LaLaport才開幕10分鐘！地下美食街2度傳火警警示聲

罷免名冊涉偽造文書 台南檢調今搜索國民黨市黨部

火燒特斯拉！反馬斯克抗議浪潮席捲，特斯拉攻擊事件不斷

侯友宜指新北借場地按規則 黃國昌稱遭人斷章取義

中央社／ 新北20日電

民眾黨將啟動「人民要當家」宣講，媒體報導，民眾黨主席黃國昌日前說，新北市政府不願提供場地。新北市長侯友宜今天說，場地租借按照規定走。黃國昌抱怨，說話遭人斷章取義。

捷運汐止東湖線統包工程上午舉行開工典禮，新北市長侯友宜、民眾黨立委黃國昌及國民黨立委廖先翔等人出席。黃國昌兩度與侯友宜握手致意，會中2人鮮少交談。

活動尾聲，侯友宜準備接受媒體聯訪，在場部分媒體轉向詢問黃國昌是否願意受訪，黃國昌回應：「不要搶了市長風采，市長先講」。

侯友宜受訪時，有媒體提問民眾黨「人民要當家」宣講首站於23日在新北市板橋登場，黃國昌接受專訪時指新北市不借場地，侯友宜表示，新北市場地租借一向有一定規則，一定按照規則辦理，沒有例外。

黃國昌之後受訪時再被問及此事，他指出，民眾黨按照一般程序申請，「我不知道謠言是從哪裡來」。他說，從頭到尾都沒有要借站前廣場，一開始就是申請站前廣場前的馬路，來作為集會遊行地點。

現場媒體追問專訪中提及「新北場地借不到」部分，黃國昌對媒體說，「你們把1段完整的話，切其中1句，再添油加醋，加上不是事實的事實，在那邊自己做無限延伸，大可不必」。

有媒體詢問黃國昌近期多次與侯友宜合體，是否在為2026年新北市長選舉布局，黃國昌表示，新北市重要建設不分中央、地方，也不分黨派，大家共同攜手來努力，一棒接一棒，這是絕大多數市民的共識，所以選舉之間的聯想不必太多。

黃國昌說，汐止過去是他的選區，今天汐東線動工，對每個汐止人來說，都是大事。他表示，非常感謝侯友宜，「整個汐東線由新北市政府承擔大部分責任」，汐東線興建經費新台幣376億元，新北市負擔220.5億元。

他說，今天除了來見證這個重要歷史時刻，也非常肯定侯友宜勇於任事，讓汐止人期待的捷運，終於開工動土。

侯友宜 黃國昌

延伸閱讀

基捷爭議與謝國樑有溝通 侯友宜：同心齊力盼今年核定

被問選新北市長？黃國昌稱讚侯友宜還說：一棒接一棒

影／汐東線今動工將接民生線、基捷 侯友宜：汐止人夢想成真

影／捷運汐東線動工 侯友宜：不會再讓你們等到老

相關新聞

公僕無需證明３天身心調適假 人事總處：已呈報政院

總統府健康台灣推動委員會提出研議增調公務人員「身心調適假」，人事長蘇俊榮說，3月17日已經呈報行政院，從7天事假中可挪移...

影／看世界唐氏症日特展 郭智輝再為蒙古症言論致歉

經濟部長郭智輝下午在唐氏症基金會董事長林正俠、唐氏症寶寶陪同下，參觀台北車站「創造我們的世界」世界唐氏症日特展，郭智輝近...

中華郵政也要求忠誠具結 人事總處：大概是交通部轉的

銓敘部、行政案人事行政總處近期要求公務員簽署未具有中國身分證等具結書，現在傳出中華郵政等國營事業也收到通知要填具結書，引...

影／金酒員工也要簽無大陸居住證具結書 議員批違法擴權

行政院人事行政總處在上月19日發函各級公務機關及學校，要求所有公務人員簽署具結書，承諾未違反兩岸人民關係條例第9-1條，...

國內自駕技術不輸日本！勤崴無軌化類捷運自駕電巴奪雙料冠軍

日本預計於2025 年大阪・關西世界博覽會（大阪萬博）部署 10 輛用 Level 4 自動駕駛巴士，在特定區域內無人駕駛接駁，成為大阪未來智能交通系統的一部分。 事實上，新北市政府與勤崴國際早

四接環評爭議 立委批台電造假土汙檢測要求啟動調查

基隆協和電廠更新改建案（四接）二月底通過環評大會審查，立委陳昭姿、張啓楷、黃珊珊及守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。