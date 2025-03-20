影／金酒員工也要簽無大陸居住證具結書 議員批違法擴權

行政院人事行政總處在上月19日發函各級公務機關及學校，要求所有公務人員簽署具結書，承諾未違反兩岸人民關係條例第9-1條，即不得在中國大陸設戶籍或領取大陸護照，更進一步要求不得領用大陸地區居住證，此舉引發法律爭議，金門地區公務員及金酒公司員工皆被要求簽署，引發不滿。

對此，金門縣議員、律師吳佩雯直指，政府擴大解釋法律適用範圍，恐已違反法律保留原則，「若要將居住證視為設籍，應依法修法，而非行政機關片面決定。」

金門此次簽署具結書的對象涵蓋臨時、約聘雇人員及金酒員工，範圍之廣引發疑慮。一名金酒公司員工楊先生抱怨，「我們根本不是公務員，為什麼也要簽？根本不合理！」他更批評，政府此舉形同「綠色恐怖」，可能造成寒蟬效應，讓經常往返兩岸的金門民眾陷入困境。

另一名金門居民則表示，金門與廈門僅一水之隔，許多居民因經商、工作或家庭因素長期待在大陸，申辦居住證僅為了便利生活，並不代表設籍。他強調，金門人申請中國身分證的案例極少，若政府一味將居住證等同設籍，恐加深兩岸對立，也未考量在地居民的現實需求。

針對政府要求公務人員不得領用大陸居住證，吳佩雯強調，兩岸人民關係條例第9-1條明確規範「不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸護照」，並未將居住證納入限制範圍。「如果政府現在要主張持有居住證等同設籍，就應該提出修法草案，交由立法院審議，而不是透過行政命令強迫遵守。」她直指，此舉已嚴重違反法律保留原則，行政機關不得擅自擴權。

她進一步解釋，中國於2018年起推行「港澳台居民居住證」，目的在於便利長期居住者辦理銀行開戶、購票、醫保等事項，且中國官方明確表示「居住證不涉及國籍或戶籍」。從國際法比較來看，英、美、法等國皆有為外籍人士提供長短期居留證的制度，台灣自身亦允許外籍人士申請居留證，「居住證的本質就是一種短期居留證，與國籍無關。」

吳佩雯指出，居住證剛推出時，陸委會曾公告表示不鼓勵民眾申領，但當時並未認定其違法，而是傾向建立申報登記制度。「當時不違法，現在卻說違法，政府的標準在哪裡？」她質疑，過去6年來，台灣已有數萬人領取居住證，政府卻從未依據兩岸人民關係條例對持有者處分，現在突然要求具結，「這是政策急轉彎，讓公務員無所適從！」

不少公務人員對此也表示不滿，紛紛向議員詢問，吳佩雯強調，許多基層公務員反映無奈，「只能硬著頭皮簽，但內心覺得完全不合理。」她強烈批評，若政府認為公務人員持有居住證涉及「國安疑慮」，應提出具體風險評估，而非片面擴張法律適用，強制簽署具結書，「這根本是變相恐嚇，讓大家活在恐懼之中！」