全國NGO環境會議移師高雄 催生「馬頭山國家自然公園」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
全台逾30個環團齊聚高雄馬頭山，共挺馬頭山成立國家自然公園。記者徐白櫻／攝影
全台逾30個環團齊聚高雄馬頭山，共挺馬頭山成立國家自然公園。記者徐白櫻／攝影

全國NGOs環境會議首度移師南部，全台逾30個環團、專家學者及公部門代表今早聚集馬頭山基地，聲援在地居民催生「馬頭山國家自然公園」。國家自然公園管理處說，基地面積約1300公頃，已進行生態資源調查及在地社區培力，須以取得在地共識為前提，持續與公私土地持有人溝通，尚無時間表。

上午10點，表演團體「示木申昆」以環保行動劇「裂山」為第22屆全國NGOs環境會議揭開序幕。林業保育署屏東分署、國家公園署國家自然公園管理處、公路局及市府農業局等單位人員參與。百餘環保人士高呼口號，要求政府盡速成立「馬頭山國家自然公園」，遏止不當廢棄物違法丟棄。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，馬頭山10年前面臨富駿事業廢棄物掩埋場開發案，馬頭山地下水豐沛，且地下水流向高屏溪自來水水質水量保護區，所以保護馬頭山及鄰近區域就是保護大高雄飲用水源安全，3月22日世界水資源日前夕召開全國環境會議，別具意義。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏說，馬頭山生態豐富，上月又發生有害事業廢棄物丟棄案，更凸顯成立國家自然公園的急迫性，希望能完整保護淺山地區生物多樣性環境，全民共享珍貴的自然資源。

台灣師範大學地理學系教授蘇淑娟表示，千里之行始於足下，坐辦公室的人絕對不如當地居民了解在地自然環境，所以大家要珍惜在地守護，才能建構在地韌性；守護馬頭山、守護高屏溪等動作都是建構在地韌性，各地串連起來就能建構台灣成為韌性島嶼，從環境到人都受到照顧。

高雄壽山國家自然公園已成立，馬頭山爭取中。自管處說明，2018年開始針對馬頭山環境、資源調查及社區培力，初步調查發現白鼻心、食蟹獴、穿山甲及水鹿等動物；要成立國家自然公園必須達到在地資源豐富、民意支持及相關機關配合三大要件，劃設範圍有兩至三成土地屬於私人土地，還在努力取得共識中。

現場環團人士質疑，自然公園畫設範圍多為國有林地，希望先剔除爭議較大的私人土地，加快設立腳步。自管處長張登文說，若僅畫入公有地，整體面積僅700公頃，無法達成1千公頃設置門檻，已找林保署等國有土地相關單位重新調整，朝此方向基礎調查。

環團今天齊聚馬頭山基地關注在地議題，今天下午安排議題走讀，將探訪惡地生機及生態。明天（21日）西南淺山聯合成果展市集、武羅漢行動表演、在地議題專題演講，以及列管議題經驗分享、議題分組論壇等內容。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏爭取馬頭山成立國家自然公園，她表示，馬頭山的生態豐富，上月又發生有害事業廢棄物丟棄案，凸顯成立國家自然公園急迫性。記者徐白櫻／攝影
馬頭山自然人文協會會長黃惠敏爭取馬頭山成立國家自然公園，她表示，馬頭山的生態豐富，上月又發生有害事業廢棄物丟棄案，凸顯成立國家自然公園急迫性。記者徐白櫻／攝影
「示木申昆」演出環保行動劇「裂山」，第22屆全國NGOs環境會議揭開序幕。記者徐白櫻／攝影
「示木申昆」演出環保行動劇「裂山」，第22屆全國NGOs環境會議揭開序幕。記者徐白櫻／攝影
「示木申昆」演出環保行動劇「裂山」，第22屆全國NGOs環境會議揭開序幕。記者徐白櫻／攝影
「示木申昆」演出環保行動劇「裂山」，第22屆全國NGOs環境會議揭開序幕。記者徐白櫻／攝影

廢棄物 環團

延伸閱讀

高雄去年3322件機車自摔 地方籲加強道路標線抗滑係數

陳其邁參加GTC大會為AI產業找機會 體驗機器人Blue

影／高雄男大生騎檔車停紅燈遭撞飛 肇事駕駛逃逸畫面曝光

160人只有1人同意！ 高雄輔警改任導護意願奇低皆為這原因

相關新聞

環團守護馬頭山 催生國家自然公園

全國NGOs環境會議昨在高雄舉辦，逾30個環團、專家學者等聚集馬頭山基地，要求盡速成立馬頭山國家自然公園，遏止濫倒廢棄物...

四接環評爭議 白委促查電廠土汙

民眾黨立委陳昭姿、張啓楷、黃珊珊及守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會等環團昨開記者會，批評環境部無視台電、四接開發...

為失言再度致歉 郭智輝：經部將推廣唐寶寶產品

經濟部長郭智輝以「娶蒙古症媳婦」比喻台積電與英特爾結合，引發撻伐。郭智輝昨赴世界唐氏症日展覽，再度為失言道歉。經濟部將透...

抗爭20年 反垃圾、光電入侵馬頭山

馬頭山位於高雄內門、旗山與田寮交界處，月世界泥岩惡地形不利耕作，因地廣人稀，常遭濫倒廢棄物，高雄縣市合併前，曾有業者推動...

勞動節列國定假日 政院人事長不反對

五一勞動節列入國定假日，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮昨（20）日表示，「我不反對這個議題」，由於紀念日及節日實施辦法是...

四接環評爆隱匿土汙造假疑雲 撤銷環評非不可能任務

基隆協和電廠更新改建案（四接）2月底通過環評大會審查，引發軒然大波，除了傳出環評委員一致靜默不語而無異議通過外，如今更爆出環評說明書隱匿汙染事實，甚至造假數據，如果屬實，四接環評結論被撤銷的風險大增，因為已有前例可循。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。