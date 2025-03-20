力拚亞資中心 政院提修法保險OIU免稅優惠延10年

OIU經營國際保險業務所得免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及所得稅，今年2月屆期。為力拚台灣成為亞洲資產管理中心，行政院會今天通過相關修法，將免稅優惠延長10年，至民國124年年底為止。

為配合擴大經營台灣保險業的國際市場，提升國際保險業務銷售商品之競爭力，打造台灣成為亞洲資產管理中心，行政院會今天通過金管會擬具的「國際金融業務條例」第22條之16修正草案，將國際保險業務分公司（OIU）經營國際保險業務免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅的實施期間延長10年。

行政院發言人李慧芝今天主持院會後記者會時轉述，行政院長卓榮泰院會中指示，為推動台灣成為亞洲資產管理中心，有必要延長國際保險業務分公司經營國際保險業務免徵營利事業所得稅、營業稅、印花稅及免予扣繳所得稅的相關優惠，草案送請立法院審議後，請金管會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，儘速完成修法程序。