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Wing Stars推單曲 韓籍Mingo吐苦水中文歌難唱

中央社／ 台北20日電

中華職業棒球大聯盟台鋼雄鷹隊啦啦隊Wing Stars今天展翅高飛宣布，將推首張單曲「Cheer it up 加大」，韓國籍成員安芝儇、Mingo雖苦笑說唱中文歌好難，但Mingo強調：「歌很好聽。」

雄鷹與台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）台鋼獵鷹隊專屬啦啦隊Wing Stars上午舉行發片記者會，公布最新單曲與MV，也在舞台上勁歌熱舞，性感火辣舞蹈讓現場氣溫跟著攀升。

「Cheer it up 加大」融合舞曲與饒舌，還有大量舞蹈動作，隊長螢螢說，拍MV當天凌晨3時就起床梳化，整整拍了2天，幾乎所有人都很崩潰，「要配合鏡頭位置，所以走位跟平時練習的完全不同。」

隊員圈圈說，鏡頭拍攝跳舞過程時，還要避免頭髮擋到表情，真的不容易。

不愛唱歌、平時也不去KTV的Mingo表示，為這張單曲真的豁出去，又唱又跳，還要中、英文演唱，「中文歌真的很難，但是聽到歌覺得很好聽，希望你們會喜歡。」

膝蓋貼了OK繃的安芝儇被問及怎麼受傷時笑著說，中職（29日）將開打，最近加緊練習後，有個聚餐大家都很開心、喝不少酒，接著跳舞就不小心受傷了。

「Cheer it up 加大」已在影音頻道YouTube上線，實體單曲寫真書在Stars House網路商城販售，限量1500份售完為止。

中文 職業 舞台

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