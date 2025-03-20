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勞動部：未成年打工 有社政證明可免同意書

中央社／ 台北20日電

未成年打工須獲得法定代理人同意，但可能有未成年因其法定代理人失聯、失蹤等拿不出同意書，勞動部今天說，若地方社政主管機關能出具證明，雇主就不需置備同意書。

勞動基準法規定，未滿十八歲的未成年受僱從事工作者，雇主應置備其法定代理人同意書及其年齡證明文件，勞動部過去也提供法定代理人同意書範本，給有需要民眾使用。

不過，由於近期有社工反映，在輔導被安置兒少自立生活時，安置兒少的法定代理人往往可能已死亡、失聯、失蹤或入獄等，導致無法獲得同意，影響打工權益。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天表示，勞動部為此召開專家會議，認為確實有未成年的法定代理人可能因與未成年有關係衝突、入獄或是為性侵害加害人，在這些情況下無法獲得法定代理人的同意書。

黃維琛說，近日已發布解釋令，明定若未成年的法定代理人已死亡、失聯、失蹤、入獄、與其關係衝突、為性侵害加害人等，導致沒有法定代理人或法定代理人不能或不適合行使代理權，只要有地方社政主管機關出具證明者，雇主就不需要置備其法定代理人同意書。

勞動部 未成年 雇主

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