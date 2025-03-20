勞動節改為國定假日 人總：不反對、尊重內政部規劃

立法院司法及法制委員會20日邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮列席報告並備詢，會中就有立委提到，是否會支持5月1日勞動節變成國定假日全民放假，對此，蘇俊榮表示，「我不反對這個議題」，因為紀念日節日實施辦法內政部正在訂定，立法院內政委員會都會討論，基本上會尊重內政部放假日規劃。

國民黨團在本會期提出要多項民生優先法案，其中有關休假相關的就是「還我7天假」的修法。國民黨立委王鴻薇指出，台灣與日本、韓國與香港等鄰近國家相比，薪水低、國定假日也少，是否支持有更多國定假日。

蘇俊榮回應，目前國定假日共11天，與新加坡一樣，立法院在2000年6月有做成公務員每年休假天數約115天至116天，基本上每年休假115天在全球來講相當合理。大家都希望多放幾天，但要考慮到營業人以及很多中小企業業主的經營負擔是否增加等，很多面向要考量。

王鴻薇追問，人事總處是否支持5月1日勞動節變全民放假的國定假日，是否支持教師節放假。蘇俊榮表示，自己不反對這個議題，因為紀念日節日實施辦法內政部正在訂定，立法院內政委員會都會討論，基本上會尊重內政部放假日規劃；另外各族群問題要綜合考量，像是軍人節、教師節等，外界看法不太一樣，要一起討論有共識才能推動。

此外，民進黨立委莊瑞雄質詢時提到人總對於國民黨所提「還我7天假」的修法態度為何。蘇俊榮說，也要考量民間業者經營成本，以及孩子受教權問題，因偏鄉孩子教育資源較匱乏，放假越多也相對不公平，因此他持保留態度。

國民黨立委羅智強則是提到，台灣工時是亞洲第2高，只輸給新加坡，是否希望台灣工時高過新加坡。蘇俊榮說，提升國家整體競爭力不見得只靠增加工時；至於是否會與相關單位會商，蘇俊榮說，關於放假日會找教育部、勞動部、金管會一起討論。