四接環評爭議 立委批台電造假土汙檢測要求啟動調查

基隆協和電廠更新改建案（四接）二月底通過環評大會審查，立委陳昭姿、張啓楷、黃珊珊及守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協會今召開記者會批評，環境部無視台電、四接開發案環評書件土汙數據造假、隱匿土壤及地下水汙染狀況，仍讓四接強行闖關，要求基隆市政府、環境部應徹查協和電廠土汙狀況，並開放公民參與。

黃珊珊說，要求環境部提供環評大會閉門會議的會議紀錄，環境部卻回絕，根據媒體報導說當天現場一片安靜通過，沒有環評委員敢說話，會議記錄可以去掉可辨識身份資訊，但環境部還是拒絕提供，敢通過環評大會就應該有擔當。

張啓楷則說，台灣環評制度不能倒退嚕，既然有台電隱匿土地汙染資料的新事證，就應先補正程序，讓基隆市府進場檢測，等台電完成改善再進入環評程序，環團的要求如此卑微，環境部仍霸王硬上弓。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，協和電廠土汙在108年解除列管，但解除列管後台電進行的自主調查結果還是超標，環境部彭啓明日前竟然在個人臉書護航台電、誤導社會大眾。守護外木山行動小組召集人王醒之說，不只經濟部、環境部官官相護，林右昌主政時期的基隆市府也包庇放水，解除列管後的土地採樣，不但汙染超標甚至還擴大，市府難逃放水之嫌。

陳昭姿強調，台電隱匿汙染還存在的事實，更以移點方式規避，在四接環評估書件謊稱土地汙染低於標準，環境部更無視環評書件土汙數據造假、隱匿土壤及地下水汙染狀況，執意進行環評會議程序並通過環評，她要求基隆市府、環境部在台電做小動作前，趕快進廠進行土汙調查，並開放公民參與，後續也要將調查報告公開上網。

基隆市環保局代表則以預算不足為由，建議由環境部主導調查，環境部代表卻認為應以地方政府執行，陳昭姿後來要求基隆市府先進廠查看，做成初步紀錄與報告，再依法向環境部申請經費等協助。