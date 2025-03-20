考試院通過新屆施政綱領 推動院際合作、建構友善職場

考試院會今通過第14屆施政綱領，包括推動院際合作、持續推動數位轉型、提升考試測驗效能、完備文官體制、建構友善職場等。未來院本部及所屬部會將依照綱領內容，審慎規畫4年施政計畫並據以推動執行。

考試院自第7屆起，歷屆均訂定施政綱領作為施政藍圖。第14屆考試院自就職後，經過多次研商討論及全院審查會審查完竣，於今院會通過第14屆施政綱領，

考試院秘書長劉建忻表示，為凝聚本屆團隊的政策共識，考試院長周弘憲去年12月20日上任後首次院會中即指示，由院本部及所屬部會共同規畫施政綱領草案，經考試委員與部會首長多次研商討論及全院審查會審查，於今日院會通過。

劉建忻指出，施政綱領全文包括前言與總綱，以及考選、銓敘及保訓3部會各列6項施政重點。其主要內容包括，推動院際合作，精進國家考試與人事法制；持續推動數位轉型，優化數位服務及決策品質；提升考試測驗效能，落實考用合一；完備文官體制，強化中央及地方政府治理；建構友善職場，保障文官權益；加強文官訓練，提升其核心職能與視野，並強化公共服務價值。

劉建忻說明，依照施政綱領的精神，考試院以遴選並培育現代政府及社會所需人才為己任，將本於憲政權責與國家發展方向的整體考量，持續精進檢討各項考銓保訓政策，使文官制度能與時俱進，進而強化政府運作及為民服務效能，吸引更多優質人力參與公共事務。