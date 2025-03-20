快訊

地牛翻身！中午12時52分花蓮規模3.8地震 最大震度花蓮4級

掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審解釋減刑原因

咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

考試院通過新屆施政綱領 推動院際合作、建構友善職場

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
考試院會今通過第14屆施政綱領，作為本屆4年任期的施政準據；未來院本部及所屬部會將依照綱領內容，審慎規畫4年施政計畫並推動執行。圖／聯合報系資料照片
考試院會今通過第14屆施政綱領，作為本屆4年任期的施政準據；未來院本部及所屬部會將依照綱領內容，審慎規畫4年施政計畫並推動執行。圖／聯合報系資料照片

考試院會今通過第14屆施政綱領，包括推動院際合作、持續推動數位轉型、提升考試測驗效能、完備文官體制、建構友善職場等。未來院本部及所屬部會將依照綱領內容，審慎規畫4年施政計畫並據以推動執行。

考試院自第7屆起，歷屆均訂定施政綱領作為施政藍圖。第14屆考試院自就職後，經過多次研商討論及全院審查會審查完竣，於今院會通過第14屆施政綱領，

考試院秘書長劉建忻表示，為凝聚本屆團隊的政策共識，考試院長周弘憲去年12月20日上任後首次院會中即指示，由院本部及所屬部會共同規畫施政綱領草案，經考試委員與部會首長多次研商討論及全院審查會審查，於今日院會通過。

劉建忻指出，施政綱領全文包括前言與總綱，以及考選、銓敘及保訓3部會各列6項施政重點。其主要內容包括，推動院際合作，精進國家考試與人事法制；持續推動數位轉型，優化數位服務及決策品質；提升考試測驗效能，落實考用合一；完備文官體制，強化中央及地方政府治理；建構友善職場，保障文官權益；加強文官訓練，提升其核心職能與視野，並強化公共服務價值。

劉建忻說明，依照施政綱領的精神，考試院以遴選並培育現代政府及社會所需人才為己任，將本於憲政權責與國家發展方向的整體考量，持續精進檢討各項考銓保訓政策，使文官制度能與時俱進，進而強化政府運作及為民服務效能，吸引更多優質人力參與公共事務。

劉建忻 考試院 職場

延伸閱讀

中嘉導入AI 扮數位轉型好夥伴

升官一天即回任原職務 監察院指台中市府現人事亂象

洗官？監院批台中市府人事亂象 公務員直言：不這樣誰為市長賣命

營養師等考試7月26日起舉行 聽力師等首採電腦化測驗

相關新聞

國內自駕技術不輸日本！勤崴無軌化類捷運自駕電巴奪雙料冠軍

日本預計於2025 年大阪・關西世界博覽會（大阪萬博）部署 10 輛用 Level 4 自動駕駛巴士，在特定區域內無人駕駛接駁，成為大阪未來智能交通系統的一部分。 事實上，新北市政府與勤崴國際早

四接環評爭議 立委批台電造假土汙檢測要求啟動調查

基隆協和電廠更新改建案（四接）二月底通過環評大會審查，立委陳昭姿、張啓楷、黃珊珊及守護外木山行動小組、台灣蠻野心足生態協...

考試院通過新屆施政綱領 推動院際合作、建構友善職場

考試院會今通過第14屆施政綱領，包括推動院際合作、持續推動數位轉型、提升考試測驗效能、完備文官體制、建構友善職場等。未來...

電價調漲6%？郭智輝：不會像韓電價漲那麼高

電價上漲恐難擋，外傳此次電價調漲幅度為6%，連每月用電330度以下的都要漲，經濟部長郭智輝今日表示，現在研議的並不是媒體披露的方向，對現在外傳的方案也並不清楚。但他明確表示，台灣不用漲到像南韓電價那麼高。

影／立委批台電帶頭造假土汙檢測 放水護航四接

台灣民眾黨立委陳昭姿、黃珊珊、張啟楷今天舉辦記者會，邀請外木山守護協會等環保團體出席，指控台電帶頭造假土汙檢測，政府別再...

郭智輝稱核電廠延役照立院修法 葛如鈞批甩鍋：應提院版

和碩董事長童子賢昨提出讓核電幫忙台電，可年省N千億元的說法。經濟部長郭智輝今天表示，若立法院通過核管法修改，經濟部及台電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。