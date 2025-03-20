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國內自駕技術不輸日本！勤崴無軌化類捷運自駕電巴奪雙料冠軍

聯合新聞網／ 台北訊
勤崴國際領先全台，打造無軌道類捷運自動駕駛巴士，連續兩年獲得交通大獎。(圖/勤崴國際提供)
勤崴國際領先全台，打造無軌道類捷運自動駕駛巴士，連續兩年獲得交通大獎。(圖/勤崴國際提供)

日本預計於2025 年大阪・關西世界博覽會（大阪萬博）部署 10 輛用 Level 4 自動駕駛巴士，在特定區域內無人駕駛接駁，成為大阪未來智能交通系統的一部分。

事實上，新北市政府與勤崴國際早就於2023年10月14日成功在淡海新市鎮成功運行LV4自動駕駛巴士並率先打造無軌式類捷運自駕巴士，二個月就載運超過3500人次，民眾滿意度超過95%。憑藉創新V2V車間通訊技術，彈性調整自駕巴士連動數量，成為新開發市鎮最彈性的接駁工具，載運居民及遊客往返淡海輕軌與各社區之間，是最高效、低成本的延伸最後一哩路的聰明運輸方式，免去軌道建設的長時間建置，快速延伸接駁路線。憑藉卓越表現，勤崴的自駕車服務連續兩年榮獲運輸界智慧交通大獎，再度證明台灣自駕技術不輸國際。

勤崴國際的全國首例「隊列行駛」運行技術，透過V2V（Vehicle-to-Vehicle）車間通訊，讓多輛電巴可同步自駕運行、資訊共享與協同決策，確保運輸彈性與效率。(圖/勤崴國際提供)
勤崴國際的全國首例「隊列行駛」運行技術，透過V2V（Vehicle-to-Vehicle）車間通訊，讓多輛電巴可同步自駕運行、資訊共享與協同決策，確保運輸彈性與效率。(圖/勤崴國際提供)

根據問卷調查，該類捷運自駕巴士服務創下95%乘客滿意度，顯示智慧運輸技術已逐步融入市民日常生活。未來，勤崴國際將持續研發更便捷的智慧交通服務，發揮類軌道但成本低的自駕運具優勢，擴展智慧交通應用，推動更便捷、高效的永續運輸發展。

新北交通局非常支持台灣自駕車的發展，從109年「智駕電巴168」 自駕公車行駛於輕軌崁頂站與美麗新淡海影城之間，每天8小時的運行，配合輕軌的到站時間接駁居民與遊客於輕軌與美華新商場之間，獲得居民的高度迴響。112年持續推動「新北市淡海智駕電動巴士環線多車服務測試計畫」，勤崴國際率先開發無軌式類捷運自駕巴士服務，透過 V2V 車輛透過訊號，而非實體連結的車間通訊技術，讓兩台以上的自駕巴士連動在一起，乘客多的時候就一起行進出發，載運眾多乘客，人數少的時段，就彈性只派出一台自駕巴士接駁，節能減碳避免空班，是真正解決軌道交通最後一哩路接駁，最環保、最快速的智慧運輸方式。該方案具有可靈活調度車輛運行，降低軌道造價與維護成本，導入時間快等優點，可有效提升公共運輸效能。且兩期自駕營運里程共累積了12,540公里，載客人次超過20,000人，無任何事故發生！

類捷運自動駕駛巴士服務自實地在新北淡海新市鎮運行以來，獲獎不斷，2023年榮獲 ITS「智慧運輸產業創新獎」及「智慧運輸應用獎」後，2024年再獲中華民國運輸學會「傑出交通計畫獎」，都是運輸產業內的奧斯卡等級獎項，今日(2025年3月19日)正式獻獎予新北市長侯友宜。

勤崴國際副總經理林映帆(右側第3位)將「傑出交通計畫獎」，獻獎予新北市長侯友宜。(圖/勤崴國際提供)
勤崴國際副總經理林映帆(右側第3位)將「傑出交通計畫獎」，獻獎予新北市長侯友宜。(圖/勤崴國際提供)

根據問卷調查，該類捷運自駕巴士服務創下95%乘客滿意度，顯示智慧運輸技術已逐步融入市民日常生活。未來，勤崴國際將持續研發更便捷的智慧交通服務，發揮類軌道但成本低的自駕運具優勢，擴展智慧交通應用，推動更便捷、高效的永續運輸發展。

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