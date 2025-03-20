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柏林論壇討論保護民主 歐洲議員交鋒是否對台軍售

中央社／ 柏林19日專電

國際友台議員19日齊聚柏林論壇，討論如何藉支持台灣保護全球民主，與會者均有需支持台灣共識，但歐洲議員對軍售台灣激烈交鋒，贊成者指歐洲有能力提供台所需的防禦性武器；持保留態度者則認為，軍援台灣恐面臨中國經濟制裁，需從長計議。

柏林「電影支持和平基金會」（Cinema for PeaceFoundation）舉辦的世界論壇（The Word Forum）今天落幕，論壇以民主與人權發展為核心，吸引多國政治工作者、學者與公民社會代表參與，討論全球民主挑戰。

台灣也是論壇議程的討論焦點之一，由紐約時報歐洲首席記者厄蘭吉爾（Steven Erlanger）主持的圓桌會議「台灣、烏克蘭及受威脅國家—為何保護民主？」，齊聚國際重視民主與人權的議員與非政府組織（NGO）代表，針對台灣和烏克蘭議題展開討論。

包括立陶宛前總統格里包斯凱特（DaliaGrybauskaite）、英國前保守黨黨魁史密斯（IainDuncan Smith）、歐洲多國與紐澳等友台議員，在會議室中央圍坐，氣氛嚴肅而熱烈。

主持人厄蘭吉爾首先表示，圓桌會議使用「皇家國際事務研究所原則」（Chatham House Rule），參與者可引用會議內容，但發言內容不與個別與會者掛鉤，希望與會者暢所欲言坦誠討論。

會後參與圓桌討論的瑞典議員艾索菲（Ann-SofieAlm）告訴中央社，從歷史的角度來看，歐洲應記取2008年喬俄戰爭放棄防衛喬治亞，與2014年俄國入侵烏克蘭的教訓，積極支持台灣應對來自非民主國家的威脅。

歐洲議會議員斯皮爾（Lukas Sieper）則透露，與會者雖有人提出位於亞太地區的台灣不及烏克蘭遭受的威脅對歐盟來得緊迫，但全體都有需支持台灣的共識，只是作法與支持力道上的差異。

他舉例，「堅持國際法」即是歐洲當前可行的挺台方式。德國去年9月派遣兩艘軍艦穿越台灣海峽，即是在確保這條國際水域，不會變成中國海軍頻繁進行實彈軍事演習的地點。

圓桌會議題目將台灣與烏克蘭並行而論，與會的台北市議員苗博雅告訴中央社，她認為兩者的確同樣面臨強權威脅。中國正在國際社會反應，一但中國認為俄羅斯總統蒲亭入侵烏克蘭不需要付出任何重大代價，北京可能會傾向於對台採取軍事行動。

她也將這個觀點在圓桌會中提出，並告訴與會者，台灣近年已大幅增加國防預算，準備好購買任何所需的防禦性武器。

不過對於是否對台軍售，會中歐洲議員各有不同看法。有議員支持歐洲不應再停留於政治聲援，應提供防空系統、電子戰等實質性設備；也有人持保留態度，認為擴大對台軍售將遭致中國貿易報復，需審慎考慮更全面的亞太戰略計畫。

烏克蘭 議員 軍售

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