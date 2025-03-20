影／立委批台電帶頭造假土汙檢測 放水護航四接
台灣民眾黨立委陳昭姿、黃珊珊、張啟楷今天舉辦記者會，邀請外木山守護協會等環保團體出席，指控台電帶頭造假土汙檢測，政府別再放水護航。
基隆協和電廠日前才剛爆出總石油碳氫化合物及多氯聯苯等土壤汙染超標，再爆出土壤中的鉻、銅、鋅、鎳、砷等重金屬也超標。環團強調，環境部及基隆市政府應依法盡速詳盡查證全區土壤及地下水汙染狀況，避免台電湮滅證據。
雖然台電強調，部分點位檢測結果超標，本來就會依土汙法規程序辦理整治作業，絕無任何隱匿，後續會配合舊機組拆除工作的規畫時程，辦理細部調查及土壤汙染整治工作。但是守護外木山行動小組召集人王醒之表示，依據吹哨者提供資料，發現協和電廠從2017年就發現總石油碳氫化合物汙染超標8倍起至今，環境部、土基會與林右昌時期的基隆市政府不但全程知情，環境部甚至以協和電廠尚非控制或整治場址為由，強行通過環評。
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