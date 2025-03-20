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郭智輝稱核電廠延役照立院修法 葛如鈞批甩鍋：應提院版

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院教育及文化委員會昨天舉行核子反應器設施管制法部分條文修正草案修法公聽會，由國民黨立委葛如鈞（中）擔任召委主持會議，邀請各級專家、學者、居民代表等人參與討論。圖／聯合報系資料照片
立法院教育及文化委員會昨天舉行核子反應器設施管制法部分條文修正草案修法公聽會，由國民黨立委葛如鈞（中）擔任召委主持會議，邀請各級專家、學者、居民代表等人參與討論。圖／聯合報系資料照片

和碩董事長童子賢昨提出讓核電幫忙台電，可年省N千億元的說法。經濟部長郭智輝今天表示，若立法院通過核管法修改，經濟部及台電會照通過的法令執行。國民黨立委葛如鈞批評，政府在核能政策上態度反覆，面對核能修法議題時，卻「選擇性尊重立法院」，將責任甩鍋給立法院，完全是政治操作的手法。

葛如鈞表示，政府在提覆議、釋憲、調整政策時，何曾尊重過立法院？現在修法問題攸關國家能源安全，政府卻突然改口「要看立法院的決定」，這種雙標心態令人無法接受；政府若真心重視核能發展，應立即將政院版的核管法修法草案送入立法院，讓行政與立法機關步調一致，迅速處理修法問題。

葛如鈞強調，隨著AI、高科技產業及半導體製造對穩定電力的高度需求，核能已成為台灣維持國際競爭力的戰略基石。全球在減碳與能源轉型的趨勢下，包括美國、日本、南韓、瑞典等國家皆已啟動核電復興，台灣若繼續堅持「非核家園」的政策，將嚴重影響產業發展與經濟競爭力。

葛如鈞說，核能不只是選項，更是國家競爭力的戰略核心。國內民調顯示，高達七成民眾支持繼續使用核能，政府必須回應民意，調整能源政策，讓核能成為穩定供電與減碳的重要選項。

葛如鈞重申，政府若真心重視台灣的能源未來，應該在最短時間內將核管法修法草案送進立法院，讓立法機關依法審議，制定出最符合台灣國情的核能政策，敬請民進黨政府不要成為拖垮台灣的最大煞車皮。

修法 核能 立法院

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