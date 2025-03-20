郭智輝稱核電廠延役照立院修法 葛如鈞批甩鍋：應提院版

和碩董事長童子賢昨提出讓核電幫忙台電，可年省N千億元的說法。經濟部長郭智輝今天表示，若立法院通過核管法修改，經濟部及台電會照通過的法令執行。國民黨立委葛如鈞批評，政府在核能政策上態度反覆，面對核能修法議題時，卻「選擇性尊重立法院」，將責任甩鍋給立法院，完全是政治操作的手法。

葛如鈞表示，政府在提覆議、釋憲、調整政策時，何曾尊重過立法院？現在修法問題攸關國家能源安全，政府卻突然改口「要看立法院的決定」，這種雙標心態令人無法接受；政府若真心重視核能發展，應立即將政院版的核管法修法草案送入立法院，讓行政與立法機關步調一致，迅速處理修法問題。

葛如鈞強調，隨著AI、高科技產業及半導體製造對穩定電力的高度需求，核能已成為台灣維持國際競爭力的戰略基石。全球在減碳與能源轉型的趨勢下，包括美國、日本、南韓、瑞典等國家皆已啟動核電復興，台灣若繼續堅持「非核家園」的政策，將嚴重影響產業發展與經濟競爭力。

葛如鈞說，核能不只是選項，更是國家競爭力的戰略核心。國內民調顯示，高達七成民眾支持繼續使用核能，政府必須回應民意，調整能源政策，讓核能成為穩定供電與減碳的重要選項。

葛如鈞重申，政府若真心重視台灣的能源未來，應該在最短時間內將核管法修法草案送進立法院，讓立法機關依法審議，制定出最符合台灣國情的核能政策，敬請民進黨政府不要成為拖垮台灣的最大煞車皮。