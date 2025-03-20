五一勞動節列國定假日？ 人事長蘇俊榮：不反對這議題

跨黨派立委及民間團體推動將五一勞動節及教師節定為國定假日。人事總處人事長蘇俊榮今天面對立委詢問是否支持將勞動節定為國定假日時，回應「不反對這個議題」。蘇俊榮說，這可以開放討論，人事總處尊重內政部對於放假日的規劃。

國民黨立委王鴻薇在立法院司法法制委員會指出，台灣現行的國定假日12天，不但低於香港的17天、日本16天、韓國15天，更少於中國大陸的12天。然而比較各國薪資排名，台灣在各國中名列第44位，低於第23位的香港、第29位的日本以及第35位的韓國，僅領先第63位的中國大陸。

王鴻薇質疑，台灣的工時長、法定假日更是全球倒數，台灣勞工真的是血汗勞工，她指出，有56.7%的民眾支持「還假於民」，人事長蘇俊榮是否也支持更多國定假日？

蘇俊榮說，立法院在民國89年已經決議公務人員每年休假天數115到116天，在全世界已經相當合理，大家都喜歡多放幾天假，但還要考慮中小企業主的營業負擔等等，有很多面向要考量。

王鴻薇追問蘇俊榮，是否支持將五一勞動節定為國定假日？蘇回應「不反對這個議題」，他指出，紀念日節日實施辦法是由內政部來制定，立法院內政委員會也要討論，人事總處尊重內政部的放假日規劃。

王鴻薇追問，是否支持教師節也列為國定假日？蘇俊榮說，除了教師節還有軍人節等各族群的問題，必須綜合考量。蘇俊榮在回應國民黨立委羅智強的質詢時表示，勞動節列國定假日可以開放討論。如今勞工已經有放假，可以提出來討論。

羅智強說，蔡英文前總統曾說「勞工是心裡最軟的一塊」結果也是「肝臟最硬的一塊」，台灣勞工的工時世界第5高，在亞洲只輸新加坡。蘇俊榮回應，提升國家整體競爭力的要素，不見得只有靠增加工時；至於超時加班的問題，需要一起討論。