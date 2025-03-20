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日方要台灣以民間名義參加世博 郭智輝：邀請就是誠意
2025年世界博覽會將在日本大阪舉行，台灣將以「TECH WORLD館」名義參展，但日媒報導，日方認為該聲明可能造成誤解，聽起來像是台灣要以政府身分參加，因此要求台灣方面必須明確表示參展單位屬於民間企業性質，對此，經濟部長郭智輝今天表示，沒有收到日方要求，但日方邀請就是很大誠意。
經濟部日前發表聲明，提及台灣以「TECH WORLD館」名義參加大阪世博，透過智慧科技和數位應用，展現多元包容的價值，向世界發出「共好」的邀請，但日方認為此聲明可能造成誤解。
國民黨立委楊瓊瓔多次詢問郭智輝至否有收到日方傳達訊息，郭智輝都不願正面回應，更脫口而出，「報載消息你認為認為可信度高嗎？」最終郭智輝也只保守回應「我沒有收到」，但其他管道是否有收到訊息則未證實。
郭智輝也強調，台灣並非國際展覽局（BIE）會員國，沒有資格參加，對我們有惡意的國家會挑撥離間、見縫插針，而同仁穿梭案件之中非常緊張，要求楊瓊瓔不要讓人親痛仇快。
郭智輝表示，日方的邀請已經是很大誠意，去作客要照主人條件進行，不能恣意亂行，很多不是太有意義的部份，反而滯礙難行。
民進黨立委陳亭妃也說，名字雖然重要，但台灣價值與產業更為重要，希望透過各種管道把台灣展現出去。
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