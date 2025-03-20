聽新聞
0:00 / 0:00
被控用違建占防火巷 李彥秀駁：若違法 支持北市府處理
大罷免潮席捲全台，名嘴溫朗東指國民黨立委李彥秀利用違建進行服務宣傳。李彥秀今日表示，溫所指的地上物為她的母親所有，使用符合法規，有違法的話，她支持台北市政府依法處理。
溫朗東聲稱，李彥秀從2012年以來，利用服務處旁的違建，進行服務宣傳，服務處不只違建，占據防火巷，導致巷弄無法通行，違建還設置「警察巡邏箱」。
李彥秀反駁溫朗東說法。她表示，溫朗東所指的地上物，為她的母親所有，該地上物也非她的南港服務處範圍。她的南港服務處（台北市南港區研究院路二段70巷10弄8號）的建物使用，皆符合台北市政府相關法規。
李彥秀強調，監督與評論皆應本於事實，而非以含沙射影的方式進行抹黑攻擊。該建物若有任何違法，她支持台北市政府依法處理，捍衛市民權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言