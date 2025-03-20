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被控用違建占防火巷 李彥秀駁：若違法 支持北市府處理

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李彥秀。有名嘴指控李利用違建進行服務宣傳，李今日駁斥非事實，有違法的話，她支持台北市政府依法處理。記者林俊良／攝影
國民黨立委李彥秀。有名嘴指控李利用違建進行服務宣傳，李今日駁斥非事實，有違法的話，她支持台北市政府依法處理。記者林俊良／攝影

大罷免潮席捲全台，名嘴溫朗東指國民黨立委李彥秀利用違建進行服務宣傳。李彥秀今日表示，溫所指的地上物為她的母親所有，使用符合法規，有違法的話，她支持台北市政府依法處理。

溫朗東聲稱，李彥秀從2012年以來，利用服務處旁的違建，進行服務宣傳，服務處不只違建，占據防火巷，導致巷弄無法通行，違建還設置「警察巡邏箱」。

李彥秀反駁溫朗東說法。她表示，溫朗東所指的地上物，為她的母親所有，該地上物也非她的南港服務處範圍。她的南港服務處（台北市南港區研究院路二段70巷10弄8號）的建物使用，皆符合台北市政府相關法規。

李彥秀強調，監督與評論皆應本於事實，而非以含沙射影的方式進行抹黑攻擊。該建物若有任何違法，她支持台北市政府依法處理，捍衛市民權益。

李彥秀 溫朗東 違建

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