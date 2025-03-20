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砍總預算...轉播發射站維運中央喊沒錢？ 台東偏鄉恐無電視可看

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
數位發展部今年預算遭大砍，數位無線電視衛星轉傳及發射站維運恐只能撐到6月底，台東縣太麻里西川山是重要轉發射站，若遇天災及設備故障無經費維運，偏鄉地區恐面臨無訊號可接收，沒電視可看的窘境。記者尤聰光／攝影
數位發展部今年預算遭大砍，數位無線電視衛星轉傳及發射站維運恐只能撐到6月底，台東縣太麻里西川山是重要轉發射站，若遇天災及設備故障無經費維運，偏鄉地區恐面臨無訊號可接收，沒電視可看的窘境。記者尤聰光／攝影

數位發展部今年預算遭大砍，數位無線電視衛星轉傳及發射站維運恐只能撐到6月底，日前開因應會議，希望經費不足部分由地方政府支應，地方叫苦連天。台東縣政府表示，無中央經費支持 ，若遇天災及設備故障維運受阻，偏鄉地區恐面臨無訊號可接收，沒電視可看的窘境。

縣府國際及計畫發展處表示，轄管2處轉發射站每年所需約300萬元維運經費，中央經費只能到今年6月底的情況下，這時間點適逢颱風及大雨汛期，若轉發射站損壞，那東海岸、蘭嶼綠島等地區，就會面臨沒有電視訊號可以接收，也就看不到電視。

針對數位無線電視衛星轉傳及發射站維運，數發部原編列4800萬元預算，經立院調整後，剩餘2400萬元，並由中華電信公司維持服務至6月底，預算不足部分希望由地方政府支應，並在上個月邀請縣市政府開會因應，與會地方抱怨連連，大喊沒經費可維運。

台東地理環境特殊，全縣設置計有太麻里西川山、綠島及蘭嶼轉發射站，其中縣府管轄西川山和綠島兩處，而這兩處涵蓋範圍幾乎包辦全縣，這對沒有架設有線第4台的偏遠鄉鎮極為重要，因為都靠無線接收訊號來看電視，若真發生無法維運，粗估影響戶數逾上千戶。

縣府國際及計畫發展處強調，中央突然喊沒經費，這對已編列好年度預算的地方政府而言，根本來不及因應，也不知道不足的經費該從何而出；目前中央持續找經費解決問題外，縣府也會持續掌握，不要讓民眾權益受影響。

台東 綠島 蘭嶼

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