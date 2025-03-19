張麗善籲放寬農保清查 農業部：福利用於實耕者

審計部要求清查農保資格持續受關注，雲林縣長張麗善憂心此舉不利青農返鄉務農租地、農地維持農用，呼籲放寬清查標準。農業部今天說明，政策福利用於實際耕作者。

農業部應監察院、審計部要求清查農保資格，近期陸續跟地方政府、農會進行說明，今天選擇台南區農業改良場舉辦說明會，邀請雲林、南投、彰化等縣市政府及農會與會。

張麗善表示，雲林縣為農業大縣，農業缺工及高齡問題嚴重，政府一方面鼓勵青農返鄉務農，另一方面大舉清查農保資格，除不利青年農民承租土地外，對農地能否繼續維持農用，甚至加速致生違規轉用情事。

張麗善呼籲，基於政府扶植青農以及維護農地農用政策，建請中央研議放寬清查標準。

農業部農民輔導司副司長陳怡任接受中央社記者電話訪問指出，現在清查的對象是未滿65歲，根據所持有的農地地號，清查以此農地參加農保的地主，和以此農地領取天然災害救助者兩者的關聯性，如果是配偶、直系血親或一親等直系姻親關係時，其農保資格沒有問題；若不是，則有問題。

他並說，農業政策的農業保險制度是要保障實際從事農業耕作者的，不可能同時對不同人重複給付，這也是審計部被憲法賦予的機關職責所在，才會要求農業部清查農保資格。

陳怡任提醒農民，若要持續維持農保資格，至少要實際耕作1分地；萬一被清查時發現資格不符合而退保者，未來符合條件後可重新加保，且原本年資可以併計。

此外，他補充，何以這次沒有清查65歲以上的老農，就是因為要讓農地農用、讓青農租得到農地，農業部已完成農民健康保險條例修法，對於年滿65歲、農保年資滿15年以上的老農，如將農地出租或移轉，仍可以保留農保資格；但不適用於未滿65歲者，因還有務農條件，若全數出租，已非實際耕作者，自然不符合農保資格。