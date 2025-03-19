內政部推淨零建築減碳計畫 3大主軸盼引導民間跟進
內政部政務次長董建宏今天說，為加大淨零減碳推動力道，內政部積極擬定「淨零建築減碳旗艦計畫」，透過「老舊老宅及社會住宅低碳淨零」、「擴大建築能效改善」及「智慧淨零雙軸轉型」3大主軸，引導民間建築跟進提升建築能效。
內政部參與2050淨零城市展，並籌劃打造淨零願景館，包含淨零政策專區、淨零建築展區、永續國土展區、淨零綠徑展區及淨零解方產業專區5大展區，並結合國土署、國家公園署與建築研究所歷年來推動淨零政策成果。
內政部透過新聞稿表示，董建宏今天參觀展覽時說，台灣在2022年公布「台灣2050淨零排放路徑藍圖」，內政部積極擬定「淨零建築減碳旗艦計畫」，透過3大主軸辦理老宅延壽、推進智慧淨零建築等工作。
董建宏表示，也與經濟部持續合作，擴大推動工業園區及受風災易成孤島地區建築物設置太陽光電設施，以及針對新建及既有建築物採法令規範強制及獎勵補助，全面引導民間建築跟進提升建築能效，達成2050淨零轉型目標。
內政部說，淨零願景館展示淨零建築路徑藍圖、淨零建築減碳旗艦計畫、老宅延壽、社會住宅、建築能效、低碳（蘊含碳）建築、減碳工法、建築太陽光電設置法制化、連鎖式公辦都更、營建廢棄物循環再利用、綠運輸生活轉型、永續低碳下水道建設、污水新生、自然碳匯戰略與碳管理在碳盤查與增匯行動等最新項目與具體成果。即日起至3月21日可前往南港展覽館2館參觀。
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