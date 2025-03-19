內政部推淨零建築減碳計畫 3大主軸盼引導民間跟進

美國與俄羅斯領袖18日就俄烏停火及和談進行通話，這是雙方自2月12日以來再次直接交流。根據克里姆林宮事後聲明，俄方重申願意與華府合作，尋求全面、可靠且可持續的長期和平解決方案，並強調解決危機根本原因及保護俄羅斯安全利益的必要性。

2025-03-19 12:16