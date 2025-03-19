國家環保計畫修正草案 擬重新納入自然保育議題

環境部去年提出國家環保計畫修正草案，今年3月底前將完成各章節諮詢會議；值得一提的是，原本去年草案中移除的自然保育相關議題，今年重新納入討論。

環境部預計將於21日召開「國家環境保護計畫」第6章資源循環專家諮詢會議。

環境部綜合規劃司副司長温修慧告訴中央社記者，國家環保計畫牽涉範圍廣，因此以各章節為區分，請相關負責的單位舉辦專家諮詢會議，並於3月底之前完成、交由綜規司統整。

温修慧指出，後續會參考各專家學者的建議，進行包含部會研商會及多場次的公開說明會等程序，尚未能確定實際能送案進行政院的時間點。

值得一提的是，由於前行政院環境保護署在組織改造的過程中，由原本規劃的「環境資源部」改為「環境部」，因此去年國家環保計畫研商的草案，是將自然保育篇章（含陸域生態保育、海洋保育以及治山防災等）移除，轉由其他相關部會負責；多組環保團體認為不妥。

為此，環境部表示，目前邀集各界諮詢的版本，是回歸到2020年版的架構，也就是仍有規劃自然保育相關的內容，希望能予以保留；至於後續是否會再有更動，仍待專家學者、各部會研商討論後再決定。

行政院自1998年7月核定通過「國家環境保護計畫」，作為台灣近程、中程及長程環境保護施政依據，明定環境保護目標、策略及措施，以為環境保護綱要性指導；國家環保計畫是上位計畫，以每4年檢討1次為原則。

現行國家環保計畫為2020年版，環境部去年提出「國家環境保護計畫修正草案及修正架構」，更新近程（2025-2027）、中程（2028-2030）、長程（2031-2050）等目標；原2020年版本共有13項議題，去年修訂草案為12項議題，移除自然保育相關內容。