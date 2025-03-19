三接將啟動運轉測試 陳金德盼6月如期供氣

台灣中油公司第三座天然氣接收站一期計畫工程及台電公司大潭電廠增建計畫預計近日啟動運轉測試，行政院政務委員陳金德今天視察現場，並要求中油應如期於6月供氣，以確保大潭電廠後續商轉使用，並穩定北部地區供電。

行政院公共工程委員會今天透過新聞稿指出，陳金德今天在經濟部國營司、中油公司及台電公司等人員陪同下，現勘台灣中油公司第三座天然氣接收站一期計畫工程及台電公司大潭電廠增建計畫。

工程會說，三接一期計畫工程包含建港及圍堤、外廓防坡堤、棧橋、棧橋延伸、氣化設施、製程及管線、儲槽、配氣站及路管等8項工程，目前棧橋、棧橋延伸及配氣站與路管已完工，將陸續進行各項運轉測試。陳金德指示，中油應在確保施工品質及工作安全的前提下，務必要達成6月供氣的里程碑，讓大潭電廠及早透過二接及三接供氣，透過雙氣源、雙迴路備源方式機動調度，以提供北部地區穩定供電。

工程會進一步說明，第三接收站計畫總經費新台幣965.62億元，目前總累計實際進度69.84%，預計3月底完成測試運轉後初期供氣、6月正式供氣，並於完工啟用後，提供台電公司大潭電廠7到9號燃氣機組所需天然氣，可滿足北部民生、工業及燃氣發電廠的新增天然氣需求，未來北中南三座接收站可達分區供氣、相互備援，並可降低輸氣成本及風險。

至於大潭電廠增建計畫，工程會指出，大潭電廠增建計畫總經費1104.6億元，建置3部燃氣複循環機組，總裝置容量合計為316萬瓩，目前總累計實際進度99.39%，其中8號機已於113年7月商轉，9號機已接受調度並預計114年4月商轉，7號機已併聯並預計4月初接受調度、6月商轉。

陳金德說，為落實增氣減煤，達成2025年天然氣發電占比達50%的目標，上述2項計畫至關重要，行政院也相當重視，請中油及台電應緊密配合，積極克服工程施工介面等諸多問題，若執行過程中涉及需跨部會協調事項，可提報工程會「公共建設督導會報」協調。