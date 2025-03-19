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賴清德曾拋「緊急時刻重啟核電」 學者：負責就修法

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
立法院教育及文化委員會今天舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸在會中提到，賴清德總統競選時曾表示在緊急情況下可啟動核電，但重啟需要停機待命狀態，這需要修法，這也才是對人民負責的做法，除非賴總統隨口說說。記者王千豪／攝影
立法院教育及文化委員會今天舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸在會中提到，賴清德總統競選時曾表示在緊急情況下可啟動核電，但重啟需要停機待命狀態，這需要修法，這也才是對人民負責的做法，除非賴總統隨口說說。記者王千豪／攝影

立法院教育及文化委員會今天舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸在會中提到，賴清德總統競選時曾表示在緊急情況下可啟動核電，但重啟需要在停機待命狀態，這需要修法，這也才是對人民負責的做法，除非賴總統隨口說說。

葉宗洸表示，國家目前面臨兩大問題，第一是供電不穩定、缺電，第二是電價問題。在政府推行非核家園政策後，原計劃以再生能源填補核電除役後的缺口。然而，根據今年1月最新數據，太陽光電原訂目標2000萬瓩，實際僅達1436萬瓩；風電規劃690萬瓩，僅執行392萬瓩，再生能源發展遲緩，無法有效取代核電，導致無碳電力供應不足。

葉宗洸指出，全球AI與資料中心等高科技產業皆需穩定無碳電力，若台灣無法滿足需求，外國廠商恐難將台灣視為投資標的，且台灣半導體產業擴張也需更多電力支撐，若電力來源逾八成來自排碳電力，產品出口將面臨碳稅壓力，企業競爭力因而受損。

葉宗洸說，經濟部計劃未來5年新增18部燃氣機組，但這些機組能否順利運轉，因其仰賴天然氣接收站建設。目前僅三接預計今年完工供氣，四接要到2030年才能運作，而台中、高雄及麥寮等地所需的五接至七接，因民眾抗爭尚未解決，進度充滿不確定性。

葉宗洸指出，全球為實現2050年淨零碳排目標，COP28會議上22國提議將核電發電量提升至現今3倍，顯示核電的重要性，例如美國密西根州Palisades核電廠從停轉走向重啟，加州魔鬼谷核電廠則獲准延役，這些經驗值得台灣參考。目前台灣核二、核三有三部機組停轉，一部仍在運轉，但受法規限制無法延役，他建議修法或調整核安會內部規範，可讓重啟與延役順利進行。

至於核廢料問題，葉宗洸強調，台灣早已規劃廠內濕式儲存、乾式儲存至最終處置的三階段方案，技術上並無障礙，關鍵在於政府執行意願。他也認為，即便電廠不延役，既有核廢料仍需處理，應以理性態度面對。

最後，葉宗洸提到，賴總統在競選時，當著台大學生的面說「未來國家碰到緊急狀況的時候，可以啟動核電來解決能源供應的問題」，以他在核工領域研究非常多年，重啟核電廠不是總統今天說重啟，核電廠明天就可以發電，核電廠的基礎不維持在停機待命的狀態底下，就不可能快速的啟動發電，所以一定要透過修法。

葉宗洸說，就算不讓核電廠發電，也要維持機組在停機待命的狀態下，才有可能在未來賴總統一聲令下，大概三、四天至一周內就可以重啟，這才是真心對全國人民負責的做法，「除非今天有人跟我講，賴總統競選時候的這些宣示只是隨口說說，後面就沒有後續的評論。」

修法 核電

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