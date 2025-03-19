預算遭砍 勞動部保全、清潔9承攬人力被迫走人

因在野黨提案刪凍中央總預算，其中勞動部遭砍近8千萬元，影響新手爸媽陪產假、陪產檢假、產檢假薪資補貼、勞動力發展署業務費、部本部基本行政工作、勞保局媒體宣傳費等。勞動部長洪申翰今在立院詢答指出，因預算遭刪，截至目前已經有9名承攬人力離職。

勞動部今於立院社福及衛環委員會進行業務報告，多名朝野立委關切勞動部預算遭刪動，恐影響新手爸媽權益。立委陳菁徽指出，洪申翰日前接受媒體專訪，稱預算遭刪凍將導致育嬰留停津貼會發不出來，但育嬰津貼根本一毛都未刪凍，批評洪申翰帶頭造謠。洪申翰則趕緊澄清當時是一時口誤，受影響的是產檢假、陪產檢、陪產假的薪資補貼。

立委涂權吉則指出，產檢、陪產檢假等薪資補貼在2019年也曾預算編列不足，當時曾向就業安定基金「周轉」，但洪申翰強調這不是好的預算使用方式，不能因為曾有向就安基金周轉的往例，就變成預算愛怎麼刪就怎麼刪，預算不夠再去借錢。

在立委黃捷、李坤城等詢問下，洪申翰另提及因發展署預算遭刪凍，包括就業服務站的第一線人員薪資發放恐受影響，預估今年下半年部分人員薪資就發不出來，勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌，將優先保障同仁薪資，撙節其他支出。

洪申翰也坦言，截至3月1日止，勞動部已經有9名承攬人力離職；勞動部秘書處也補充，若預算不解凍，恐怕再有下一波承攬人力離開。

勞動部說明，包括清潔、駕駛、保全等人員等9名承攬人員，從3月1日起不在勞動部提供勞務。至於原承攬商和該承攬人力的勞雇關係，仍應依勞動基準法等法規辦理。