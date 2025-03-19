快訊

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：全贈陽明交大

聽新聞
0:00 / 0:00

預算遭砍 勞動部保全、清潔9承攬人力被迫走人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
受到預算遭刪凍影響，截至目前已經有9名勞動部承攬人力停止提供勞務。本報資料照片
受到預算遭刪凍影響，截至目前已經有9名勞動部承攬人力停止提供勞務。本報資料照片

因在野黨提案刪凍中央總預算，其中勞動部遭砍近8千萬元，影響新手爸媽陪產假、陪產檢假、產檢假薪資補貼、勞動力發展署業務費、部本部基本行政工作、勞保局媒體宣傳費等。勞動部長洪申翰今在立院詢答指出，因預算遭刪，截至目前已經有9名承攬人力離職。

勞動部今於立院社福及衛環委員會進行業務報告，多名朝野立委關切勞動部預算遭刪動，恐影響新手爸媽權益。立委陳菁徽指出，洪申翰日前接受媒體專訪，稱預算遭刪凍將導致育嬰留停津貼會發不出來，但育嬰津貼根本一毛都未刪凍，批評洪申翰帶頭造謠。洪申翰則趕緊澄清當時是一時口誤，受影響的是產檢假、陪產檢、陪產假的薪資補貼。

立委涂權吉則指出，產檢、陪產檢假等薪資補貼在2019年也曾預算編列不足，當時曾向就業安定基金「周轉」，但洪申翰強調這不是好的預算使用方式，不能因為曾有向就安基金周轉的往例，就變成預算愛怎麼刪就怎麼刪，預算不夠再去借錢。

在立委黃捷、李坤城等詢問下，洪申翰另提及因發展署預算遭刪凍，包括就業服務站的第一線人員薪資發放恐受影響，預估今年下半年部分人員薪資就發不出來，勞動部勞動力發展署代理署長陳世昌，將優先保障同仁薪資，撙節其他支出。

洪申翰也坦言，截至3月1日止，勞動部已經有9名承攬人力離職；勞動部秘書處也補充，若預算不解凍，恐怕再有下一波承攬人力離開。

勞動部說明，包括清潔、駕駛、保全等人員等9名承攬人員，從3月1日起不在勞動部提供勞務。至於原承攬商和該承攬人力的勞雇關係，仍應依勞動基準法等法規辦理。

勞動部 洪申翰 薪資

延伸閱讀

洪申翰稱增加國假「有正向討論空間」 藍委質疑：不敢直接表態

擺脫過勞之島？ 洪申翰：不鼓勵勞工多加班 提高薪資改善工時

談在野大刪預算 洪申翰：9月恐難支應約聘人員薪資

洪申翰：財劃法中央少3700億元 憂影響勞保撥補

相關新聞

預算遭砍 勞動部保全、清潔9承攬人力被迫走人

因在野黨提案刪凍中央總預算，其中勞動部遭砍近8千萬元，影響新手爸媽陪產假、陪產檢假、產檢假薪資補貼、勞動力發展署業務費、...

賴清德曾拋「緊急時刻重啟核電」 學者：負責就修法

立法院教育及文化委員會今天舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸在會中提到，賴清...

影／菲律賓綠電成本8元 國民黨團籲郭智輝下台救台電

國民黨團立委王育敏、立委徐巧芯、國民黨團書記長王鴻薇、立委賴士葆上午舉行記者會，王鴻薇表示，經濟部長郭智輝說要和菲律賓買...

防災士拚10萬人 內政部專案訓練大廈管理員、小黃運將

為強化社會防災韌性，內政部推動培訓防災士。立法院內政委員會今審查災害防救法部分條文修正草案，政務次長馬士元表示，已整合跨...

川普和普亭通話談了什麼？雙方同意在中東展開和平談判

美國與俄羅斯領袖18日就俄烏停火及和談進行通話，這是雙方自2月12日以來再次直接交流。根據克里姆林宮事後聲明，俄方重申願意與華府合作，尋求全面、可靠且可持續的長期和平解決方案，並強調解決危機根本原因及保護俄羅斯安全利益的必要性。

美國行是爭取輝達總部落腳？陳其邁這麼說

高雄市長陳其邁赴美國參加輝達GTC大會，聆聽NVIDIA執行長黃仁勳專題演講。外界關注高雄能否爭取到NVIDIA總部或研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。