「活化勝」廣告涉及療效挨罰 名醫江守山代言結果曝

許多健康食品或藥品，會找名人「見證」分享，甚至有些會找醫師代言。衛福部今天公布113年五大違規食藥廣告代言人裁罰情節，金額前2名為郭子乾216萬、廖峻60萬；另「活化勝」由腎臟科名醫江守山代言，但腎臟醫學會指出，廣告中提到的論文及醫師合照均造假，屬於「醫療詐騙」，為不實宣傳及廣告，食藥署表示，地方衛生局去年裁罰業者308萬、代言人則無裁罰紀錄。

食藥署今天公布「113年度十大違規食藥廣告名單」，其中封勝企業社和創市集企業有限公司刊播「活化勝」廣告，違反食安法第28條中，涉及醫療效能的規範，共被裁罰308萬元。食藥署企畫科技組組長許朝凱表示，產品廣告違規，已由嘉義市和雲林縣衛生局裁罰，代言人部分則移給其所在地的台北市衛生局，但去年地方衛生局並無裁罰紀錄，尊重地方裁量權。

「活化勝」益生菌違規情節摘要提及，腎臟病患吃了活化勝6個月以後，腎毒素明顯降低，腎發炎、細胞浸潤、腎纖維化都明顯改善、腎功能好轉等。台灣腎臟醫學會去年8月30日曾發表聲明指出，該會會員及其代言產品涉及不實宣傳，偏頗解釋小型醫學期刊與案例，並以廣告手法誇大食品的效果，已受主管機關多次開罰，除強烈譴責違規行為，也呼籲大眾警惕。

台灣腎臟醫學會理事宋俊明提醒，避免相信過度誇大的廣告內容，且這個廣告中的研究期刊與醫師合照均為變造，這位醫師之所以被稱為名醫，在廣告中講出一些誘惑力大的內容，例如透過泡澡讓血管膨脹，進而增加血流、保護腎臟，「簡直是胡扯。」

宋俊明進一步指出，這些廣告用似是而非、看似衛教的基礎出發，背後卻是為了賣藥，例如「一年得到兩次痛風、10年後洗腎機率是百分之百，要吃益生菌來降低尿酸」，因為目前已知，在腎臟狀況好、沒有亂服消炎止痛藥，不會造成腎功能異常，有尿酸者也頂多是降低腎功能。

宋俊明也呼籲，相關醫學會積極駁斥不實廣告，例如情節嚴重者是否撤除專科醫師資格；也盼政府主管單位嚴格執法（罰），必要時暫時停止其執行醫療業務資格，並考慮研議要求，媒體廣告應加註「是否適合使用，請與你的醫師商量」等警語。

在其他代言人裁罰部分，許朝凱指出，郭子乾代言「A.H.A關捷挺固立」，違反食安法食品安全衛生管理法第28條第2項，「食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告」，裁罰216萬元；代言「萬年堂全酵激酶EX」的廖峻，被依同法開罰60萬元。