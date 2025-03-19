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影／菲律賓綠電成本8元 國民黨團籲郭智輝下台救台電

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
國民黨團立委王育敏（左起）、立委徐巧芯、國民黨團書記長王鴻薇、立委賴士葆上午一起舉行記者會，表示經濟部最近評估報告出爐，從菲律賓買綠電每度要來到8到9元，非郭智輝說的每度電只要4元。記者蘇健忠／攝影
國民黨團立委王育敏（左起）、立委徐巧芯、國民黨團書記長王鴻薇、立委賴士葆上午一起舉行記者會，表示經濟部最近評估報告出爐，從菲律賓買綠電每度要來到8到9元，非郭智輝說的每度電只要4元。記者蘇健忠／攝影

國民黨團立委王育敏、立委徐巧芯、國民黨團書記長王鴻薇、立委賴士葆上午舉行記者會，王鴻薇表示，經濟部長郭智輝說要和菲律賓買綠電，經濟部最近評估報告出爐，內容非常明確告訴大家，從菲律賓買綠電成本高的嚇人，運輸成本每度5.5元，加上發電成本，每度要來到8到9元，狠狠打臉郭智輝說的每度電只要4元。

王鴻薇表示郭智輝竟然說三年之後成本會下降，對去菲律賓買綠電這件事情反反覆覆，語無倫次，再被郭智輝這樣亂搞下去，台電不知道要損到什麼時候，郭智輝已經不適任，應該要下台。一直想要去圖利特定團體，執意要去買這麼高的海外綠電，會不會拖垮台電？

立委賴士葆表示台積電日前宣布增加投資美國1000億美元，美國總統川普日前受訪時將台積電投資金額說成2000億美金，質疑台積電投資有經過投審會嗎？經濟部長郭智輝完全狀況外。

台積電 菲律賓 郭智輝

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