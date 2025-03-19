防災士拚10萬人 內政部專案訓練大廈管理員、小黃運將

為強化社會防災韌性，內政部推動培訓防災士。立法院內政委員會今審查災害防救法部分條文修正草案，政務次長馬士元表示，已整合跨部會培訓防災士，且另有一個管道是專案強化，讓計程司機、公寓大廈管理人員接受訓練。消防署長蕭煥章也說，今年納入常備役、替代役，預估可達10萬人。

內政委員會今審查立委賴瑞隆等16人擬具「災害防救法第三條及第十九條條文修正草案」、立委謝衣鳯等17人擬具「災害防救法第三條條文修正草案」、謝衣鳯等16人擬具「災害防救法第四十八條條文修正草案」及立委丁學忠等16人擬具「災害防救法第二十二條條文修正草案」。

民進黨立委張宏陸質詢防災士相關培訓進度。消防署長蕭煥章答詢，去年底防災士累積達4萬人培訓量，今年因納入常備役、替代役現役跟退役等普訓，預估可達10萬培訓量；民眾自主報名部分，消防署也跟各縣市合作，每縣市每年至少要有300名的數量。

民進黨立委王美惠質詢也問到防災士除了內政部外，還有農業部、經濟部等部會訓練。馬士元說，內政部已跨部會整合納入，目前還有另一個管道是，專案強化辦理公寓大廈管理人員及計程車司機的防災士培訓，不只有消防署在訓練防災士，如今消防署、國土署以及交通部都在訓練這件事情。

民進黨立委黃捷也問到經濟部進行工業管線的社區防災演練，但防災演練未邀地方防災士參與。經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬表示，工業區有「區域聯防」，會要求業者提供相關維管計畫、演練，並會同地方政府查核，配合地方進行緊急應變演練。馬士元補充，在22種災害中，防災士的訓練是希望他們可自救、互助，不是高度專業的培訓，實際上救災是專業部門的事。

至於國民黨立委牛煦庭質詢倉儲管理問題，指出過去重點都放在工廠，但倉儲就像漏網之魚，若業者進口危險物品，但稱僅是代理進口，從消防部分來看是查不到，要求內政部要規畫。

馬士元說，目前想要從工廠管理輔導法去修正，第一優先是處理公共危險物品的倉庫，這對救災人員威脅最大，且地方政府回報中，已有142家納管，至於進口部分，會再去了解，允諾一個月內會給相關規畫及修訂期程。