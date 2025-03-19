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美國行是爭取輝達總部落腳？陳其邁這麼說

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
NVIDIA GTC大會於美國時間3月18日於美國舊金山聖荷西舉行。圖／高雄市政府提供 。
NVIDIA GTC大會於美國時間3月18日於美國舊金山聖荷西舉行。圖／高雄市政府提供 。

高雄市長陳其邁赴美國參加輝達GTC大會，聆聽NVIDIA執行長黃仁勳專題演講。外界關注高雄能否爭取到NVIDIA總部或研發中心落腳，陳說此行目的不在於此，而是聚焦與NVIDIA高層深化合作，加速高雄智慧城市建設。

陳其邁在台灣時間3月19日參加輝達GTC大會，聽完黃仁勳演講，他也分享高雄推動智慧城市的看法，指「智慧高雄AI燈塔計畫」已利用NVIDIA的Cosmos技術，透過生成式AI合成各種數據，包括模擬洪水防災、道路狀況等情境。例如極端災害的真實數據稀缺，但生成合成數據能讓AI訓練更貼近現實，可提升城市應變能力。

談及高雄AI布局，陳其邁認為可應用於水災、交通與救護等治理層面的城市級主權AI平台是重點，這次能親臨GTC盛會，「上了寶貴的一課」。

外界關注高雄爭取NVIDIA總部或研發中心一事，陳其邁說，昨天已與負責研發、主權AI的NVIDIA高層座談，討論如何加速落實高雄建立城市級的主權AI平台，並探索更廣泛應用，但此事並不是此行的目的。

陳其邁說，假如高雄的經驗能成功，在台灣其他城市或是東南亞與東北亞地區，也有非常大的機會可以試行，過去各縣市在AI的應用上，常常是各做各的，或局處各自以一個silo分別來做，因此高雄使用Gen AI、主權式AI的這個整合平台，是台灣第一個。

NVIDIA GTC大會於美國時間3月18日於美國舊金山聖荷西舉辦。圖／高雄市政府提供
NVIDIA GTC大會於美國時間3月18日於美國舊金山聖荷西舉辦。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁在NVIDIA GTC大會後受訪，回應是否爭取輝達總部落落腳高雄一事。圖／高雄市政府提供
高雄市長陳其邁在NVIDIA GTC大會後受訪，回應是否爭取輝達總部落落腳高雄一事。圖／高雄市政府提供

主權 陳其邁

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