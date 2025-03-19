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南非迫台遷館引國際不滿 駐美大使遭驅逐重傷國際形象

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

南非政府於2025年 1 月下旬再度致函我駐南非代表處，要求於 3 月底前遷離首都普利托利亞，日前南非外交部（DIRCO）更在雙方仍處磋商階段、尚未達成共識時，再次單方面破壞兩國在 1997 年達成的協議，在其官方網站將我國名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）。涉外官員表示，外交部長林佳龍得知後第一時間隨即指示亞非司和駐南非代表處，分別向南非在台聯絡辦事處及南非外交部表達嚴正抗議。

近期美國與南非的關係也出現緊張升級，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）近日宣布南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）為「不受歡迎人物」，要求其離境，顯示兩國關係持續惡化。涉外官員指出，南非一再扈從中國，近來南非政府更在外交、內政方面種種違反常理的蠻橫作為，已引發美國在內的 G7 國家不滿，也重傷南非長期以來作為「後種族隔離社會」成功典範的國際形象，與前總統曼德拉（Nelson Mandela）堅定爭取自由的精神大相逕庭，「民主轉型只剩殘留的軀殼」，令人不勝唏噓。

前述官員表示，近年南非政府面臨內外交迫的窘境。對內，南非經濟情況與社會問題不斷惡化，失業率節節上升、犯罪率居高不下、治安敗壞、貧富差距巨大，儘管中國透過「一帶一路」倡議挹注多項基建貸款、深化南非對中經濟依賴，卻無法有效改善南非內政問題。尤有甚者，日前南非政府通過「土地徵收法」引發美國總統川普（Donald Trump）不滿，進而發布行政命令中止對南非援助，國務卿盧比歐亦拒絕出席今年 2 月在南非舉辦的 G20 外長會議。

在外交場域，南非則淪為中國小弟，罔顧國際社會關切一味盲從中國指揮。涉外官員指出，就在盧比歐宣布不出席 G20 外長會議後，中國駐南非大使吳鵬隨即在社群平台 X 發布與南非國際關係暨合作部長拉莫拉（Ronald Lamola）會面的照片，表達對南非擔任 G20 主席國的支持，「再沒有比這更瓜田李下、坐實南非在國際場域慘淪中國傀儡的證明」。而南非政府盲從中國霸凌台灣，也讓日本、英國、法國、義大利等國議員及政要相繼發聲表達對台灣的支持和關注，法國前國防部長暨前參議院友台小組主席李察（Alain Richard）便對媒體表示，「這是南非對北京的外交順從，顯示南非已遭中共滲透」。

前述官員強調，包括美國參眾兩院外委會非洲小組主席、眾院國土安全委員會主席、外委會亞太小組主席等多位重量級議員，就南非再次迫我遷館一事發聲，並要求若南非持續扈從中共、霸凌台灣，美國政府應考慮將南非從「非洲成長暨機會法案」（AGOA）適用對象中剔除，以作為南非配合中國持續在外交場域邊緣化台灣的報復。其中，包含奧格爾斯（Andy Ogles）在內的六位聯邦眾議員聯名致函川普，認為若南非成功施壓台灣遷館，將助長中共對台動武的野心，「不僅違背美國的國家利益，也違背所有優先考量和平而非衝突國家的利益」。

涉外官員表示，外交部長林佳龍自得知南非迫我遷館案後，便多次召開應變會議、就各種情勢演變進行沙盤推演，也指示外交部和駐館隨時緊盯此案進展。面對南非片面破壞雙方協議，除表達嚴正抗議外，也已備妥反制措施，若南非執迷不悟，一再破壞外交慣例，台灣將藉由暫停與南非政府在各領域的合作、中止給予南非籍人士來台受訓名額，乃至於嚴審來台簽證，甚至是經貿反制等手段，全面回應南非政府破壞台斐雙邊協議的惡意打壓，直到斐方對台灣釋出具體善意為止。

南非 美國

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