若核二、三4機組持續運轉 學者：台電年賺逾600億

立法院教育及文化委員會今天舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸會前受訪表示，如果核二核三這四部機組，能夠持續運轉的話，提供的電力足以讓台電一年內賺進逾600億元。

葉宗洸表示，從台電的發電成本來看，尤其是外購電力的部分，主要還是以再生能源及火力發電為主，其實火力發電的外購部分，雖然付出一些費用，卻沒像離岸風電、太陽光電這麼多。而當國際燃料價格已經下跌的情況下，為什麼台電還持續虧損？就是因為這兩年，外購電力的成本越來越高。

葉宗洸說，不是不要發展再生能源，因為再生能源確實在提供綠電的部分做出了一些貢獻，但大家不想要的是，花費太多的錢去購綠電，如果價格合理大家可以接受，但台電虧損的情形一直沒有辦法改善，大家也擔心會變成一個無底洞，所以發電成本比較低，且又不排碳的核電，應該要持續的保存下去。他也認為續用核電，才是真正能夠解決台電虧損的解方，且是一個快速的解方，「綠電就是沒有辦法解決台電財務虧損的問題」。

葉宗洸說，核電可作為基載電力，但再生能源不行，在這種情況下，當然很多國家在考量穩定供電，又要不排碳電力的時候，就希望能夠保留核電，而台灣卻背道而行，這對企業的發展相當不利。

葉宗洸表示，核二跟核三的這幾部機組現在是屬於停機的狀態，還沒有正式進入除役，因此適合進行延役，大概兩年就可以讓停機的機組恢復供電，所以在這種情況下，如果核二核三這四部機組能夠持續運轉的話，提供的電力就可以足以讓台電一年內，賺進超過600億元，尤其是現在台電虧損這麼嚴重，一年賺600億元，很快幾年內就可以打平。

葉宗洸說，現在政府的政策都在天然氣發電上，之前四階才造成民眾很嚴重的抗爭，可是大家有沒有注意到，四階的協和燃氣電廠要到2030年才能正式發電，提供北部電力需求，可是只要讓核二能夠延役的話，兩年內就可以恢復供電，所以續用核電才是解決台灣目前電力供應不足、電價高漲的方法。