影／稱風電、太陽能每度多5元 童子賢：核電可省N千億

立法院教育及文化委員會召委今天舉行「核子反應器設施管制法」修法公聽會，身兼總統府氣候變遷委員會副召集人的和碩董事長童子賢將以錄影的方式參與。童子賢除盛讚核電有五大優點以外，他也指出，最新一個年度公布的核電成本是每一度電1.42元台幣，讓核電幫忙，可以每年替台灣省下N千億。

童子賢在影片中談為什麼核能對台灣是重要，並列舉核能五大優點。童子賢指出，第一、它的供電穩定，第二、它占用土地非常小，第三、核能會不排碳，第四、核能經濟實惠，它的價錢比天然氣，比某一些綠能要便宜，第五、核能的能源韌性相當好，也就是說它的持續性、永續性相當好，而天然氣的LNG船如果兩周不到就會斷氣，也就沒有電，所謂的核能的供電穩定是這樣的。

童子賢指出，在不排碳發電上面，有綠能跟核能兩種選項，他個人衷心期望是，綠能跟核能不要偏廢，兩個一起可以發展，因為綠能是一種間歇性的能源，綠能目前在台灣最主要發展的是太陽能跟風力發電，太陽能有太陽就有電，沒有太陽就沒有電，尤其傍晚或者是夜間，太陽很微弱，或者沒有太陽，電就會停，這個叫做間歇性發電，而風也是一個看天吃飯的發電方式。

童子賢續指，核能它非常穩定，核能的燃料棒只要上線開始發電，可以連續18個月，也就是一年半不停，而且它的曲線非常筆直、穩定，這個穩定性對工業生產來說非常重要。

童子賢提及，核能占土地非常的小，如果把核能擴增兩倍或三倍的話，台灣完全不需要額外的土地，只要現在的核一到核四原來的土地，就可以把核電的發電量持續擴張，如果不擴張，而是把核二核三延役的話，基本上也沒有用到台灣額外的土地，而綠能在這一部分需要龐大的陸地跟海洋來執行綠能。

童子賢統計，2023年全台灣的用電2821.4億度，這樣子的用電，如果完全用太陽能發電來支應的話，需要10.5個台北市土地，才能生產足夠的太陽能，對於國土非常珍貴、寸土寸金的台灣來說，10.5個台北市土地實在是一個不可承受之重。

「核電是不排碳的。」童子賢說，如果好好用核電的優點的話，它的不排碳可以供應穩定的電，那麼台灣的產業發展、民生用電得到穩定的發展。此外，不排碳有兩個好處，對外來善盡台灣是善良地球公民的一份子，對內台灣過去10年的空汙非常嚴重，主要是因為火力發電所帶來的，懸浮粒子跟二氧化碳的排放，對台灣的空氣品質是一個很嚴重的負面效應。

童子賢提到，到目前為止，核二核三的發電效率非常好，它的成本非常的低，根據台電在去年公布的發電成本資料，核電在最新的一個年度公布的成本

是每一度電1.42元台幣，如果是風力發電跟太陽能發電，台電向民間購入的成本，風力發電是6.59元，也就是6.6元，然後太陽能發電購入成本是4.87元，接近4.9元，相對於1.42元的核能來說，可以差到5元以上。

童子賢說，台灣如果一年用電3000億度，每一度電差1元，一年整個國家就要支付額外的3000億元，如果每一度電差到2元，就必須額外支付6000億元。根據台電公布的數字，風力發電的話，可以差到4元以上、太陽能可以差到3.5元，如果用3000億度電來算，所要花費的額外支出很驚人，所以他才會呼籲，讓核電幫忙可以每年替台灣省下N千億。

談及能源韌性，童子賢指出，核電廠的燃料棒放上去就可以連續18個月，非常穩定的發電，通常燃料棒放上去之後，旁邊還會備份另外一套準備要下一代自由使用的燃料棒，兩份燃料棒只要一艘船，船運到一次可以供應36個月，也就是可以供應3年，對台灣的能源韌性有很大的幫助。

「電力即國力。」童子賢強調，目前台灣所擅長的先進晶片製造，需要用到相當的電力，台灣所要追求的AI也要用到相當的電力，如果台灣想要減少汽車排放的空汙，會用電動車來代替燃油車，也會用到電力，也就是先進晶片的製造、AI的運算跟電動車的使用推廣，都會需要用到很多的電力。

另外，童子賢也說明，太陽能跟風力發電經過全球努力的發展的2、30年，目前全世界的風力發電加太陽能，2023年IEA國際能源總署的統計是13.3%，也就是靠風力發電加太陽能，這樣新興的科技，全世界努力了20年目前就是13.3%，「所以我給一個結論，靠這個13.3%救不了地球暖化」。

童子賢提到，全世界還依賴另外一個古老的綠能叫做水力發電，水力發電佔了全世界14.2%，14.2%加13.3%加起來就是27.5%左右，這27.5%一樣距離百分之百不排碳的方式來救地球，距離其實非常的遙遠；而核能到目前為止在全世界的統計大概還在9.1%到9.5%左右，所以經過這麼多年下來，大家得到一個答案，讓核能跟綠能加水力發電來攜手合作，才有機會來挽救地球暖化的命運。

童子賢提到，蔡英文政府在8年裡面確實非常努力的發展太陽能跟風力發電，可是遇到的瓶頸是，台灣地狹人稠，沒有足夠的空間來發展綠能，所以2023一整年的統計上面看到，太陽能發電4.6%、風力發電2.2%，這是在台灣整體用電，到了2024有微幅的進步又增加1%多，所以太陽能加風力從6.8%，大概就進入到8.1%、8.2%了，「因此，一樣給了一個結論，你靠這8.1%、8.2%救不了地球暖化，也沒有能力提供整個台灣產業界所需要的綠能」。

童子賢強調，不管是地熱發電或風力發電，大家還是努力的去做研究不要停止，可是何妨讓核能來合作，所以這樣的方向叫做「合力共存」，這是他所中心盼望的。「能源問題其實不難解決，你只要選對能源的類別，在這上面下功夫，只要做妥善的規劃跟把電網建設好，台灣的用電可以很穩定的」。