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增訂國定假日有解？勞長表態：有正向討論空間

中央社／ 台北19日電

台灣2024年總工時為2030小時，外界疾呼要增加國定假日，勞動部洪申翰今天說，工時確實有檢討空間，雖然國定假日相關法規為內政部主管，但勞動部認為有「正向討論空間」。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請洪申翰列席報告業務概況，並備質詢。

民眾黨立委黃國昌質詢指出，台灣2024年總工時為2030小時，前總統蔡英文上任時提出6大勞工政策，包含工時要減少，洪申翰過去在社運界、擔任立委時都主張勞工過勞應增加國定假日，現在勞動部立場為何？

洪申翰表示，國定假日相關的法規雖然為內政部主管，但從勞動部角度，確實可以通盤考慮各領域工作者的狀況，包含工商情境、政府運作，尤其勞動部會特別在乎勞工需求。洪申翰說：「我們認為在國定假日調整有正向討論空間」。

立法院內政委員會週一時審查「紀念日及節日實施條例草案」，當時勞動部次長李健鴻指出，工時確實有改善空間，勞動部正推動企業申請員工工作與家庭平衡補助計畫，且考量很多員工希望多加班多賺錢，也透過最低工資調整提升勞工薪資。

李健鴻說法引發外界討論，洪申翰今天會前也再度說明，確實有部分勞工可能因為領相對比較低的薪資，所以希望透過多加班來增加收入，但勞動部當然不希望勞工都這樣想，這也是為什麼近年不斷調漲最低工資的原因，就是希望能夠提升勞工薪資來減少低薪勞工情況。

洪申翰說，在工時問題上面確實有改善空間，而工時的改善其實某程度是可以透過拉高薪資來讓需要靠加班來維繫收入的勞工可以再減少一些工時。

勞動部 工時 洪申翰

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